Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 15:17
698 citiri
Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
Ionuț Moșteanu și militari români FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, decizia făcând parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a posturii militare globale americane.

Potrivit unui comunicat al U.S. Army Europe and Africa, Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate se va reîntoarce conform planului la unitatea sa de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită. „Aceasta nu reprezintă o retragere a trupelor americane din Europa și nici un semnal că angajamentul față de NATO și Articolul 5 ar fi diminuat. Dimpotrivă, este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri din NATO răspund apelului Președintelui Trump de a prelua responsabilitatea principală pentru apărarea Europei. Ajustarea acestei posturi de forțe nu va modifica mediul de securitate din Europa”, subliniază comunicatul.

Oficialii americani au mai precizat că Statele Unite mențin în continuare o prezență robustă în întreaga zonă europeană.

Anunțul ministerului Apărării

Miercuri, 29 octombrie, Ministerul Apărării Naționale a confirmat că decizia privind redimensionarea trupelor americane include și forțele destinate României, amplasate la baza de la Mihail Kogălniceanu. Ministrul Ionuț Moșteanu a explicat că aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați pe teritoriul țării noastre, contribuind în continuare la descurajarea oricăror amenințări și la securitatea regională. „Efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde brigada rotațională nu va mai fi prezentă”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a subliniat că decizia americană era așteptată și că România a fost permanent în contact cu partenerul strategic. „Europa a decis să-și ia soarta apărării în propriile mâini. Este un lucru predictibil, pe care îl așteptam cu toții, și de aici încolo va trebui să continuăm să investim în Armata Română”, a adăugat el, precizând că strategia națională de apărare nu se va schimba.

Tot săptămâna aceasta, la nivel regional, lideri și oficiali guvernamentali din Armata SUA, Forțele Armate Române și Forțele de Apărare Maghiare au participat la ceremonia de predare a autorității de la Postul de Comandă Tactică al Diviziei 1 Blindate către Divizia 3 Infanterie.

Generalul de brigadă Jared D. Bordwell, locțiitorul comandantului pentru suport al Diviziei 1 Blindate, a subliniat recunoștința față de aliați: „Partenerilor noștri, în numele a aproximativ 3.000 de soldați care au avut această oportunitate unică de a servi în Slovacia, Ungaria, Bulgaria și România, vă mulțumim. Soldații noștri au avut ocazia să se antreneze alături de ai voștri, să învețe de la liderii voștri și, cel mai important, să fie expuși culturii și istoriei voastre incredibile”.

Colonelul Timothy D. Gatlin, locțiitorul comandantului pentru manevră al Diviziei 3 Infanterie, a subliniat că sprijinul reciproc va fi esențial pentru consolidarea capabilităților colective în întreaga regiune: „Momentul este acum. Să profităm la maximum de această oportunitate incredibilă. Să rămânem concentrați, dedicați și uniți în forță, scop și victorie”.

SUA retrag trupe americane din România
S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
15:39 - S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, consideră că perioada de graţie pentru actuala guvernare, instalată după alegerile parlamentare şi...
Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
15:17 - Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, decizia făcând parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a posturii militare globale americane....
Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
14:30 - Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
Reducerea numărului de militari americani din România reprezintă un șoc pentru imaginea securității naționale, însă țara noastră rămâne puternic susținută de forțe străine, cu...
Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
14:21 - Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, se va întâlni, la Sibiu, cu ministra Forțelor Armate din Franța, Catherine Vautrin. Întâlnirea celor doi miniștri este...
Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
14:03 - Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
Anunțul privind reducerea trupelor americane din România a stârnit un val de reacții, punând sub semnul întrebării soliditatea parteneriatului strategic dintre București și Washington....
Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”
13:16 - Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”
NATO și autoritățile din Statele Unite sunt în contact apropiat cu privire la prezența forțelor americane în Europa, a declarat miercuri, 29 octombrie, un oficial NATO, după ce Ministerul...
Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
13:03 - Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, 29 octombrie, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei...
Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
12:19 - Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
România a aflat abia miercuri, 29 octombrie, despre decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 1.000 de militari americani de pe teritoriul țării noastre, dintr-un efectiv total de...
Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
12:09 - Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
Decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte din trupele dislocate în Europa a creat un val de discuții privind securitatea României și rolul aliaților în apărarea flancului estic al...
Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
12:09 - Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
Iulian Fota, expert în securitate națională, susține că președintele României ar trebui să efectueze cât mai rapid o vizită la Casa Albă pentru consolidarea relațiilor cu administrația...
Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
11:35 - Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Una...
Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
11:21 - Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
Tensiunile diplomatice dintre București și Washington revin în prim-plan, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat că Statele Unite vor redimensiona o parte din trupele dislocate...
Cum trebuie să acționeze România după retragerea trupelor americane, în opinia unui general al Armatei. "Să nu intrăm în panică. Nu trebuie să ne îngrijoreze, nu este un dezastru"
10:56 - Cum trebuie să acționeze România după retragerea trupelor americane, în opinia unui general al Armatei. "Să nu intrăm în panică. Nu trebuie să ne îngrijoreze, nu este un dezastru"
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu susține că retragerea unor militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă un dezastru, ci o situație la care România trebuie să...
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
10:39 - Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani, a declarat joi, 29 octombrie, ministrul român al...
Vicepreședintele Parlamentului European, îngrijorat după retragerea americanilor din România: "Este un semnal de alarmă! Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații"
10:38 - Vicepreședintele Parlamentului European, îngrijorat după retragerea americanilor din România: "Este un semnal de alarmă! Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații"
Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra deciziei SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România, subliniind că aceasta reprezintă „un semnal de alarmă care...
Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
10:28 - Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, comentează miercuri, 29 octombrie, anunțul că SUA va retrage o parte din trupele din Flancul Estic al NATO, inclusiv soldați americani de la...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
10:24 - Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, într-un context sensibil pentru securitatea regională, marcat de decizia Statelor Unite de a-și redimensiona...
MApN recunoaște că a fost informat de decizia privind redimensionarea trupelor americane din țara noastră. Câți militari vor mai lăsa SUA în România
09:24 - MApN recunoaște că a fost informat de decizia privind redimensionarea trupelor americane din țara noastră. Câți militari vor mai lăsa SUA în România
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, inclusiv unități staționate la Mihail Kogălniceanu, își vor înceta rotațiile...
#retragere armata americana, #SUA, #Romania , #retragere trupe SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
O batrana uitata de un vas de croaziera pe o insula din Marea Bariera de Corali, gasita moarta

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin anunță testarea dronei submarine nucleare „Poseidon”. Kremlinul afirmă că nu are echivalent la nivel mondial VIDEO
  2. Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
  3. Catedrala Națională primește Racla cu Sfintele Moaşte ale Ocrotitorului Bucureştilor. La ce oră au avea acces pelerinii
  4. Ana Blandiana, printre noii membri titulari ai Academiei Române. Au fost numiți și doi membri corespondenți
  5. Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
  6. Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
  7. Agenți ai Kremlinului se străduiesc să oprească extrădarea mercenarului Horațiu Potra din Dubai în România
  8. Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
  9. Rușii câștigă teren la Pokrovsk și în regiunea Dnipropetrovsk. Raportul de forțe este de 8 la 1 în favoarea trupelor lui Putin
  10. Un polițist din Timișoara a salvat eroic un bărbat care intenționa să se spânzure. S-a rănit și a ajuns la spital, unde va fi operat