Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, decizia făcând parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a posturii militare globale americane.

Potrivit unui comunicat al U.S. Army Europe and Africa, Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate se va reîntoarce conform planului la unitatea sa de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită. „Aceasta nu reprezintă o retragere a trupelor americane din Europa și nici un semnal că angajamentul față de NATO și Articolul 5 ar fi diminuat. Dimpotrivă, este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri din NATO răspund apelului Președintelui Trump de a prelua responsabilitatea principală pentru apărarea Europei. Ajustarea acestei posturi de forțe nu va modifica mediul de securitate din Europa”, subliniază comunicatul.

Oficialii americani au mai precizat că Statele Unite mențin în continuare o prezență robustă în întreaga zonă europeană.

Anunțul ministerului Apărării

Miercuri, 29 octombrie, Ministerul Apărării Naționale a confirmat că decizia privind redimensionarea trupelor americane include și forțele destinate României, amplasate la baza de la Mihail Kogălniceanu. Ministrul Ionuț Moșteanu a explicat că aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați pe teritoriul țării noastre, contribuind în continuare la descurajarea oricăror amenințări și la securitatea regională. „Efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde brigada rotațională nu va mai fi prezentă”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a subliniat că decizia americană era așteptată și că România a fost permanent în contact cu partenerul strategic. „Europa a decis să-și ia soarta apărării în propriile mâini. Este un lucru predictibil, pe care îl așteptam cu toții, și de aici încolo va trebui să continuăm să investim în Armata Română”, a adăugat el, precizând că strategia națională de apărare nu se va schimba.

Tot săptămâna aceasta, la nivel regional, lideri și oficiali guvernamentali din Armata SUA, Forțele Armate Române și Forțele de Apărare Maghiare au participat la ceremonia de predare a autorității de la Postul de Comandă Tactică al Diviziei 1 Blindate către Divizia 3 Infanterie.

Generalul de brigadă Jared D. Bordwell, locțiitorul comandantului pentru suport al Diviziei 1 Blindate, a subliniat recunoștința față de aliați: „Partenerilor noștri, în numele a aproximativ 3.000 de soldați care au avut această oportunitate unică de a servi în Slovacia, Ungaria, Bulgaria și România, vă mulțumim. Soldații noștri au avut ocazia să se antreneze alături de ai voștri, să învețe de la liderii voștri și, cel mai important, să fie expuși culturii și istoriei voastre incredibile”.

Colonelul Timothy D. Gatlin, locțiitorul comandantului pentru manevră al Diviziei 3 Infanterie, a subliniat că sprijinul reciproc va fi esențial pentru consolidarea capabilităților colective în întreaga regiune: „Momentul este acum. Să profităm la maximum de această oportunitate incredibilă. Să rămânem concentrați, dedicați și uniți în forță, scop și victorie”.

