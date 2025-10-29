Ziare.com Fara Filtru: Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

https://www.youtube.com/watch?v=Wt1fk58M84o&themeRefresh=1

"Să nu urmeze alte reduceri". Avertismentul unui fost şef de Stat Major al Armatei Române: "Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să ne trezească!"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 19:37
298 citiri
"Să nu urmeze alte reduceri". Avertismentul unui fost şef de Stat Major al Armatei Române: "Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să ne trezească!"
Militari americani la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu - FOTO Department of Defense, arhivă

Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră

Autorităţile de la Bucureşti ar trebui să facă eforturi majore pentru ca reducerea masivă a forţelor armate ale SUA în România să nu fie urmată de noi reduceri ale acestui contingent, acesta fiind un pericol cât se poate de real, avertizează generalul cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei române.

"Poate că evenimentul de astăzi ar trebui să ne trezească! E un duş rece pentru noi. Dacă noi considerăm că suntem pilon important, dar în Lituania şi-n Estonia şi-n Letonia avem o prezenţă destul de bine constituită din partea altor state, iar în România această prezenţă se reduce, nu este chiar un semnal de pilon important!", a afirmat generalul.

Nu este un mesaj bun pentru ţara noastră, explică fostul şef al Statului Major General al Armatei române, având în vedere contextul politic internațional.

"Păi, aici este marea problemă! Mesajul vine pe o situaţie politică internă destul de complicată la noi, dar în acelaşi timp pe o situaţie politică externă şi mai complicată, pentru că era în discuţie un proces de pace pe care să-l medieze preşedintele Trump. Şi se vorbea despre o întâlnire la Budapesta a celor trei şefi de stat: preşedintele Statelor Unite, preşedintele Rusiei şi preşedintele Ucrainei. În contextul în care întâlnirea ar avea loc la Budapesta – pentru că presupunem că tot acolo va avea loc atunci când se va ţine, dacă doar s-a amânat şi nu s-a anulat această întâlnire – mesajul dat de această reducere a forţelor în România nu este un mesaj bun pentru ţara noastră!".

Generalul nu crede totuși că situaţia noastră de securitate este afectată grav de retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu.

"În condiţiile în care doar s-a redus numărul forţelor în România, nu înseamnă o dezangajare totală a Statelor Unite şi nu înseamnă că situaţia noastră de securitate este afectată grav. Este o problemă de politică externă, în condiţiile în care administraţia americană are un alt mod de a face politica externă decât cea cu care eram familiarizaţi. Demonstrează o atenţie mai scăzută pentru România. Coroborată cu lipsa ambasadorului Statelor Unite aici, ne plasează undeva, într-o zonă de dezinteres, să spunem, pentru Statele Unite.".

Generalul Ştefan Dănilă avertizează, însă, autoritățile române să facă ceva pentru a nu urma și alte reduceri.

"În momentul de faţă, eu nu prea cred că se poate reveni la decizia luată, dar cred că trebuie făcute eforturi ca decizia de acum să nu însemne doar o decizie de moment şi să urmeze alte reduceri! Nu cred că, pe moment, se poate reveni asupra deciziei de reducere a efectivelor, dar este posibil sau ne putem aştepta la reduceri şi mai mari din punct de vedere al prezenţei pentru exerciţii!", a conchis fostul şef al Statului Major General al Armatei române.

SUA retrag trupe americane din România
"Să nu urmeze alte reduceri". Avertismentul unui fost şef de Stat Major al Armatei Române: "Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să ne trezească!"
19:37 - "Să nu urmeze alte reduceri". Avertismentul unui fost şef de Stat Major al Armatei Române: "Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să ne trezească!"
Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră Autorităţile de la Bucureşti ar...
Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
19:14 - Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, hotărâre asumată de Pentagon. Opozanții sunt doi congresmani republicani, care au...
Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
18:56 - Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
Adrian Năstase a reacționat, după ce SUA anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. În opinia fostului premier, este momentul ca țara noastră să întărească relația cu...
George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
18:12 - George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
George Simion a oferit prima reacție, pe Facebook, după ce americanii au anunțat retragerea României. Liderul AUR se aștepta ca nefericitul eveniment să se întâmple. Fostul candidat la...
Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
17:45 - Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
Ștefan Popescu a realizat o analiză acidă după ce americanii au anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. Diplomații români nu au fost în stare să cultive o relație solidă...
Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
17:24 - Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
Ștefan Dănilă, general în rezervă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române, a lansat un avertisment pentru Guvernul Bolojan. Decizia americanilor este, de fapt, „un mesaj...
Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
16:53 - Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
Statele Unite vor retrage o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un batalion din...
S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
15:39 - S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, consideră că perioada de graţie pentru actuala guvernare, instalată după alegerile parlamentare şi...
Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
15:17 - Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, decizia făcând parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a posturii militare globale americane....
Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
14:30 - Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
Reducerea numărului de militari americani din România reprezintă un șoc pentru imaginea securității naționale, însă țara noastră rămâne puternic susținută de forțe străine, cu...
Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
14:21 - Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, se va întâlni, la Sibiu, cu ministra Forțelor Armate din Franța, Catherine Vautrin. Întâlnirea celor doi miniștri este...
Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
14:03 - Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
Anunțul privind reducerea trupelor americane din România a stârnit un val de reacții, punând sub semnul întrebării soliditatea parteneriatului strategic dintre București și Washington....
Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”
13:16 - Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”
NATO și autoritățile din Statele Unite sunt în contact apropiat cu privire la prezența forțelor americane în Europa, a declarat miercuri, 29 octombrie, un oficial NATO, după ce Ministerul...
Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
13:03 - Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, 29 octombrie, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei...
Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
12:19 - Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
România a aflat abia miercuri, 29 octombrie, despre decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 1.000 de militari americani de pe teritoriul țării noastre, dintr-un efectiv total de...
Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
12:09 - Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
Decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte din trupele dislocate în Europa a creat un val de discuții privind securitatea României și rolul aliaților în apărarea flancului estic al...
Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
12:09 - Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
Iulian Fota, expert în securitate națională, susține că președintele României ar trebui să efectueze cât mai rapid o vizită la Casa Albă pentru consolidarea relațiilor cu administrația...
Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
11:35 - Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Una...
#retragere trupe americane Romania, #avertisment, #sef stat major armata, #retragere trupe sua romania , #retragere trupe SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe presedintele Nicusor Dan, dupa ce au dat "nas in nas" la sfintirea Catedralei! "Sa stii ceva"
ObservatorNews.ro
O clujeanca si-a inchis balconul cu tot cu teava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Să nu urmeze alte reduceri". Avertismentul unui fost şef de Stat Major al Armatei Române: "Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să ne trezească!"
  2. Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
  3. Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
  4. Masacru pe străzile din Rio de Janeiro după cea mai sângeroasă operațiune a poliției din istoria Braziliei. Cel puțin 132 de persoane au fost ucise VIDEO
  5. Norvegia devine prima țară NATO care desfășoară un roi operațional de drone autonome
  6. Guvernul a decis ce se întâmplă cu salariul minim pe economie în 2026. Explicațiile premierului Ilie Bolojan
  7. Complexul Educațional Laude-Reut, distins cu premiul Bright Minds Award la Gala RO 3.0 – Winners for the Future 2025
  8. Medicii de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”, acuzaţi de ucidere din culpă, au fost reţinuţi. Un pacient ar fi murit pentru că nu i-au aplicat tratamentele necesare
  9. George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
  10. Țara care găzduiește deja 10.000 de militari americani nu este deloc vizată de decizia reducerii acestor trupe. Autoritățile vor să facă „Fort Trump”