"Să nu urmeze alte reduceri". Avertismentul unui fost şef de Stat Major al Armatei Române: "Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să ne trezească!"

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 19:37
298 citiri
Militari americani la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu - FOTO Department of Defense, arhivă
Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră
Autorităţile de la Bucureşti ar trebui să facă eforturi majore pentru ca reducerea masivă a forţelor armate ale SUA în România să nu fie urmată de noi reduceri ale acestui contingent, acesta fiind un pericol cât se poate de real, avertizează generalul cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei române.
"Poate că evenimentul de astăzi ar trebui să ne trezească! E un duş rece pentru noi. Dacă noi considerăm că suntem pilon important, dar în Lituania şi-n Estonia şi-n Letonia avem o prezenţă destul de bine constituită din partea altor state, iar în România această prezenţă se reduce, nu este chiar un semnal de pilon important!", a afirmat generalul.
Nu este un mesaj bun pentru ţara noastră, explică fostul şef al Statului Major General al Armatei române, având în vedere contextul politic internațional.
"Păi, aici este marea problemă! Mesajul vine pe o situaţie politică internă destul de complicată la noi, dar în acelaşi timp pe o situaţie politică externă şi mai complicată, pentru că era în discuţie un proces de pace pe care să-l medieze preşedintele Trump. Şi se vorbea despre o întâlnire la Budapesta a celor trei şefi de stat: preşedintele Statelor Unite, preşedintele Rusiei şi preşedintele Ucrainei. În contextul în care întâlnirea ar avea loc la Budapesta – pentru că presupunem că tot acolo va avea loc atunci când se va ţine, dacă doar s-a amânat şi nu s-a anulat această întâlnire – mesajul dat de această reducere a forţelor în România nu este un mesaj bun pentru ţara noastră!".
Generalul nu crede totuși că situaţia noastră de securitate este afectată grav de retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu.
"În condiţiile în care doar s-a redus numărul forţelor în România, nu înseamnă o dezangajare totală a Statelor Unite şi nu înseamnă că situaţia noastră de securitate este afectată grav. Este o problemă de politică externă, în condiţiile în care administraţia americană are un alt mod de a face politica externă decât cea cu care eram familiarizaţi. Demonstrează o atenţie mai scăzută pentru România. Coroborată cu lipsa ambasadorului Statelor Unite aici, ne plasează undeva, într-o zonă de dezinteres, să spunem, pentru Statele Unite.".
Generalul Ştefan Dănilă avertizează, însă, autoritățile române să facă ceva pentru a nu urma și alte reduceri.
"În momentul de faţă, eu nu prea cred că se poate reveni la decizia luată, dar cred că trebuie făcute eforturi ca decizia de acum să nu însemne doar o decizie de moment şi să urmeze alte reduceri! Nu cred că, pe moment, se poate reveni asupra deciziei de reducere a efectivelor, dar este posibil sau ne putem aştepta la reduceri şi mai mari din punct de vedere al prezenţei pentru exerciţii!", a conchis fostul şef al Statului Major General al Armatei române.
