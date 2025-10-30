Bolojan a dezvăluit când a aflat despre retragerea trupelor americane din România. "Am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington"

Bolojan a dezvăluit când a aflat despre retragerea trupelor americane din România. "Am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington"
Ilie Bolojan, premierul României - Foto Hepta

Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi seară, despre măsurile de austeritate adoptate de Guvern, dar și despre conflictele din Coaliție și retragerea militarilor americani din România.

Bolojan a spus la Antena 1 că Guvernul nu a putut evita creșterea de TVA deoarece "dacă nu veneam cu un plan de măsuri imediat ni s-ar fi suspendat fondurile europene", iar "prin blocarea fondurilor europene, am fi intrat în incapacitate de plată".

El a recunoscut că "acest tip de măsuri sunt de corecție, nu au cum să fie aplaudate de români.

Este doar un pachet de măsuri".

Premierul a comentat și despre mult trâmbițata sa demisie, dar și despre conflictele din Coaliție.

"Nu se pune această problemă cu plecarea. Când ești pe această funcție ești conștient că percepția despre țară ține de stabilitatea politică. Trebuie să faci ce trebuie făcându-te că nu auzi criticile strict politice, tocmai pentru a nu potența conflicte. Faptul că în această coaliție apar atacuri nu e de natură să creeze percepția de stabilitate, de predictibilitate, care contează foarte mult pentru cei care ne împrumută".

Întrebat despre retragerea a aproape 1,000 de militari americani din România, premierul a declarat că "decizia de a reduce trupele americane din Europa a fost o decizie a armatei SUA, pe care o respectăm".

"Administrația Trump a anunțat după instalare că are ca priorități siguranța SUA, mutarea centrului de greutate în zona Asia Pacific, și ca aliații să-și asume o parte mai mare din apărarea lor.

În aceste zile trupele americane aduse suplimentar în Europa după invazia Ucrainei au fost retrase și asta este realitatea.

Această decizie fusese anunțată. Luni am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington", a explicat Bolojan.

