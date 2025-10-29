Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"

Mesajul ambasadorului SUA la NATO după anunțul retragerii parțiale a trupelor americane din România FOTO U.S.Army

Statele Unite vor retrage o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un batalion din brigada americană de la Marea Neagră, marchează o schimbare semnificativă de priorități către emisfera vestică și regiunea Indo-Pacifică.

În întâmpinarea reacțiilor negative apărute după anunț, Matthew Whitaker, ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la Alianța Nord-Atlantică (NATO), a transmis, într-un mesaj repostat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București că „acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, cu referire la parteneriatul militar americano-român.

Mesajul lui Whitaker a venit la scurt timp după ce Ministerul Apărării din țara noastră a confirmat că o parte din trupele americane de pe teritoriul României vor fi retrase.

"În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare.

Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată. Statele Unite rămân angajate față de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa. Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry", a scris Matthew Whitaker în mesajul repostat de Ambasada SUA la București.

Departamentul de Război anunță schimbarea rotației unităților armatei în Europa

"Ca parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de a asigura o postură echilibrată a forțelor militare americane, Echipa de Luptă a Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se va redistribui conform programului în unitatea sa de origine din Kentucky, fără înlocuire", se arată într-un comunicat al Departamentului de Război al SUA. În alte cuvinte, soldații din Divizia 101, cunoscută ca „Screaming Eagles” și acoperită de glorie în timpul debarcării din Normandia din 6 iunie 1944, se întorc acasă și nu vor fi înlocuiți de o altă unitate americană.

În fapt, militarii Diviziei 101 Aeropurtate se aflau în România pentru a doua oară, după desfășurarea din 2022, ei revenind la Baza Mihail Kogălniceanu în luna aprilie a acestuia an.

„Nu este nimic diferit în această rotație, pentru noi este doar o schimbare de locație, o altă bază sau o zonă de antrenament operațional unde trebuie să atingem și să menținem nivelul nostru de pregătire, dar cred că angajamentul nostru față de Europa de Est și NATO este încă foarte puternic astăzi. Dorim să menținem status quo-ul în zonă, oamenii trebuie să se simtă în siguranță în această regiune și aceasta este misiunea noastră”, spuneau americanii pe 16 aprilie.

Dacă până acum trupele americane făceau rotații de locații, unde stăteau 6 luni, acum este vorba despre o plecare definitivă din România.

Nu este o retragere americană din Europa, ci un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene

"Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau un semnal al unui angajament redus față de NATO și Articolul 5. Mai degrabă, acesta este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a posturii forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa.

SUA menține o prezență robustă în întregul Teatru European de Operațiuni și își menține capacitatea de a desfășura forțe și capabilități pentru a îndeplini obiectivele din Teatru și a sprijini prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a-și apăra aliații NATO", se mai arată în comunicatul Departamentului de Război al SUA.

