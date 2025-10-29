Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 16:53
1259 citiri
Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
Mesajul ambasadorului SUA la NATO după anunțul retragerii parțiale a trupelor americane din România FOTO U.S.Army

Statele Unite vor retrage o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un batalion din brigada americană de la Marea Neagră, marchează o schimbare semnificativă de priorități către emisfera vestică și regiunea Indo-Pacifică.

În întâmpinarea reacțiilor negative apărute după anunț, Matthew Whitaker, ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la Alianța Nord-Atlantică (NATO), a transmis, într-un mesaj repostat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București că „acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, cu referire la parteneriatul militar americano-român.

Mesajul lui Whitaker a venit la scurt timp după ce Ministerul Apărării din țara noastră a confirmat că o parte din trupele americane de pe teritoriul României vor fi retrase.

"În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare.

Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată. Statele Unite rămân angajate față de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa. Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry", a scris Matthew Whitaker în mesajul repostat de Ambasada SUA la București.

Departamentul de Război anunță schimbarea rotației unităților armatei în Europa

"Ca parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de a asigura o postură echilibrată a forțelor militare americane, Echipa de Luptă a Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se va redistribui conform programului în unitatea sa de origine din Kentucky, fără înlocuire", se arată într-un comunicat al Departamentului de Război al SUA. În alte cuvinte, soldații din Divizia 101, cunoscută ca „Screaming Eagles” și acoperită de glorie în timpul debarcării din Normandia din 6 iunie 1944, se întorc acasă și nu vor fi înlocuiți de o altă unitate americană.

În fapt, militarii Diviziei 101 Aeropurtate se aflau în România pentru a doua oară, după desfășurarea din 2022, ei revenind la Baza Mihail Kogălniceanu în luna aprilie a acestuia an.

„Nu este nimic diferit în această rotație, pentru noi este doar o schimbare de locație, o altă bază sau o zonă de antrenament operațional unde trebuie să atingem și să menținem nivelul nostru de pregătire, dar cred că angajamentul nostru față de Europa de Est și NATO este încă foarte puternic astăzi. Dorim să menținem status quo-ul în zonă, oamenii trebuie să se simtă în siguranță în această regiune și aceasta este misiunea noastră”, spuneau americanii pe 16 aprilie.

Dacă până acum trupele americane făceau rotații de locații, unde stăteau 6 luni, acum este vorba despre o plecare definitivă din România.

Nu este o retragere americană din Europa, ci un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene

"Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau un semnal al unui angajament redus față de NATO și Articolul 5. Mai degrabă, acesta este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a posturii forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa.

SUA menține o prezență robustă în întregul Teatru European de Operațiuni și își menține capacitatea de a desfășura forțe și capabilități pentru a îndeplini obiectivele din Teatru și a sprijini prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a-și apăra aliații NATO", se mai arată în comunicatul Departamentului de Război al SUA.

SUA retrag trupe americane din România
Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
17:45 - Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
Ștefan Popescu a realizat o analiză acidă după ce americanii au anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. Diplomații români nu au fost în stare să cultive o relație solidă...
Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
17:24 - Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
Ștefan Dănilă, general în rezervă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române, a lansat un avertisment pentru Guvernul Bolojan. Decizia americanilor este, de fapt, „un mesaj...
Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
16:53 - Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
Statele Unite vor retrage o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un batalion din...
S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
15:39 - S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, consideră că perioada de graţie pentru actuala guvernare, instalată după alegerile parlamentare şi...
Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
15:17 - Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, decizia făcând parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a posturii militare globale americane....
Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
14:30 - Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
Reducerea numărului de militari americani din România reprezintă un șoc pentru imaginea securității naționale, însă țara noastră rămâne puternic susținută de forțe străine, cu...
Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
14:21 - Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, se va întâlni, la Sibiu, cu ministra Forțelor Armate din Franța, Catherine Vautrin. Întâlnirea celor doi miniștri este...
Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
14:03 - Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
Anunțul privind reducerea trupelor americane din România a stârnit un val de reacții, punând sub semnul întrebării soliditatea parteneriatului strategic dintre București și Washington....
Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”
13:16 - Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”
NATO și autoritățile din Statele Unite sunt în contact apropiat cu privire la prezența forțelor americane în Europa, a declarat miercuri, 29 octombrie, un oficial NATO, după ce Ministerul...
Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
13:03 - Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, 29 octombrie, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei...
Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
12:19 - Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
România a aflat abia miercuri, 29 octombrie, despre decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 1.000 de militari americani de pe teritoriul țării noastre, dintr-un efectiv total de...
Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
12:09 - Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
Decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte din trupele dislocate în Europa a creat un val de discuții privind securitatea României și rolul aliaților în apărarea flancului estic al...
Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
12:09 - Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
Iulian Fota, expert în securitate națională, susține că președintele României ar trebui să efectueze cât mai rapid o vizită la Casa Albă pentru consolidarea relațiilor cu administrația...
Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
11:35 - Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Una...
Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
11:21 - Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
Tensiunile diplomatice dintre București și Washington revin în prim-plan, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat că Statele Unite vor redimensiona o parte din trupele dislocate...
Cum trebuie să acționeze România după retragerea trupelor americane, în opinia unui general al Armatei. "Să nu intrăm în panică. Nu trebuie să ne îngrijoreze, nu este un dezastru"
10:56 - Cum trebuie să acționeze România după retragerea trupelor americane, în opinia unui general al Armatei. "Să nu intrăm în panică. Nu trebuie să ne îngrijoreze, nu este un dezastru"
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu susține că retragerea unor militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă un dezastru, ci o situație la care România trebuie să...
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
10:39 - Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani, a declarat joi, 29 octombrie, ministrul român al...
Vicepreședintele Parlamentului European, îngrijorat după retragerea americanilor din România: "Este un semnal de alarmă! Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații"
10:38 - Vicepreședintele Parlamentului European, îngrijorat după retragerea americanilor din România: "Este un semnal de alarmă! Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații"
Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra deciziei SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România, subliniind că aceasta reprezintă „un semnal de alarmă care...
#retragere trupe americane Romania, #ambasador sua nato, #parteneriat romania sua, #retragere trupe sua romania , #retragere trupe SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe presedintele Nicusor Dan, dupa ce au dat "nas in nas" la sfintirea Catedralei! "Sa stii ceva"
ObservatorNews.ro
O clujeanca si-a inchis balconul cu tot cu teava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Adevarul.ro
O batrana uitata de un vas de croaziera pe o insula din Marea Bariera de Corali, gasita moarta

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Spitalul în care medicii au umplut listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin. Acum riscă să ajungă după gratii VIDEO
  2. Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
  3. Craniul unui mamut preistoric, readus la lumină la Palatul Culturii din Iași FOTO
  4. Dublura legendară a dictatorului Iosif Stalin a murit la 102 ani. A fost folosit inclusiv ca momeală în timpul conferinței de la Ialta din 1945
  5. S-a aflat ce-a făcut Patriarhia cu banii primiți de la Gigi Becali pentru Catedrala Mântuirii Neamului
  6. Putin, mesaj pentru Zelenski, după ce armata rusă a încercuit-o pe cea ucraineană la Pokrovsk. "Să facă la fel ca la Azovstal"
  7. Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
  8. Este pregătit Occidentul să înfrunte amenințarea nucleară a lui Putin? Analiză din The Telegraph
  9. Emisarul lui Putin în SUA dezvăluie când se va încheia războiul din Ucraina
  10. Incendiu devastator la o hală din Satu Mare. Peste 50 de tone de cereale și utilaje agricole au fost distruse. Cea mai probabilă cauză