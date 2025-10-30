Oana Gheorghiu, despre legătura dintre postările pe Facebook și retragerea trupelor SUA din România: "Nu cred că are mare importanţă"

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 19:34
468 citiri
Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruiește Viață FOTO Hepta
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat joi, 30 octombrie, că nu există niciun fel de legătură între retragerea unor sute de militari americani din România şi postările sale de pe Facebook, din urmă cu câteva luni, ci a fost doar o încercare de a face o legătură între aceste lucruri. Ea a menţionat că ar fi fost nepotrivit să vină Sorin Grindeanu la Cotroceni, la ceremonia de depunere a jurământului.
”Cred că nu există niciun fel de legătură între retragerea trupelor, sau a unor sute de militari americani din România şi postările mele de pe Facebook de acum câteva luni. Cred că a fost doar o încercare de a face legătura între aceste două lucruri. Postările mele au fost postările unui om, unui cetăţean, într-un context cu o încărcătură emoţională foarte mare, dar cu siguranţă nu pot influenţa politica americană. Deci mă gândesc că dacă aş fi putut eu să influenţez ceva postările mele, ar fi trebuit să influenţez Ministerul Sănătăţii de-a lungul timpului şi am fi avut o reformă în sănătate, fiindcă despre asta am vorbit cel mai mult pe Facebook”, a declarat Oana Gheorghiu, la Europa FM, despre acuzaţiile aduse de PSD.
Întrebată dacă între timp l-a reevaluat pe Donald Trump, Oana Gheorghiu a spus că acum este în poziţia de vice-ministru şi susţine cu tărie parteneriatul strategic pe care România îl are cu America.
”Sunt o admiratoare a Statelor Unite ale Americii şi sunt recunoscătoare pentru faptul că noi suntem membri NATO şi că avem protecţia de care avem nevoie, cu război la graniţă şi datorită Americii. Eu, ca cetăţean, pot să am o opinie despre cineva, ca reprezentat al statului român, urmez linia guvernului şi întotdeauna voi face ceea ce trebuie. Nu cred că are mare importanţă opinia personală în cazul de faţă”, a arătat ea.
Întrebată dacă a reacţionat vreodată cu liderul PSD Sorin Grindeanu, Oana Gheorghiu a spus că nu a vorbit niciodată cu preşedintele PSD.
Despre absenţa acestuia la ceremonia de la Palatul Cotroceni, Oana Gheorghiu a spus că ar fi fost nepotrivit să vină.
”Eu cred că ar fi fost nepotrivit să vină, în acest context. Dar, în acelaşi timp, şi dacă venea, pentru mine era în regulă. Eu nu vreau să intru în polemici politice. (..) Eu nu sunt un om politic. Am venit să pun umărul şi să ajut acest guvern şi nu vreau deloc să intru în polemici nici cu domnul Grindeanu şi cu nimeni altcineva. Dacă venea era la fel de bine, că n-a venit, mie mi s-a părut mai potrivit aşa, pentru că am înţeles că nu este de acord cu această numire. Dar eu sper ca domnul Grindeanu, ca toţi oamenii care sunt în această coaliţie, să vrea cu sinceritate să facem bine acestei ţări”, a menţionat Gheorghiu.
Vicepremierul a subliniat că este pregătită să lucreze şi cu PSD. ”Cu oricine îşi doreşte cu adevărat să facă bine ţării. Şi eu sunt convinsă că sunt oameni acolo care chiar vor asta. Chiar şi în PSD”, a spus ea.
