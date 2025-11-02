Un expert susține că retragerea trupelor SUA erodează securitatea României: „Sunt state care joacă și state care sunt jucate!”

General locotenent în rezervă, Alexandru Grumaz, susține că retragerea trupelor americane erodează securitatea națională a României. Acesta susține că pentru români, trupele SUA din țară reprezintă un simbol de garanție existențială, ca urmare a neîncrederii în elite și a dependenței psihologice de garanțiile americane.

„Traducerile și interpretările trunchiate au inflamat discuția iar lipsă de alfabetizare mediatică și propagarea rapidă a panicii a creat o stare de nervozitate. Momentul reflectă polarizarea percepției despre Trump și despre felul în care politica americană este înțeleasă în România”, scrie expertul într-un editorial pentru Adevărul.

Acesta susține că retragerea militarilor americani din România nu însemnă abandonare, însemnă un semnal politic dur.

„Să va fie clar de la Mihail Kogălniceanu nu se retrag trupe americane ”regulate”. Se retrage elita trupelor americane Divizia Aeropurtată 101 (componenta 2nd Brigade Combat Team/BCT). Acolo a rămas un batalion (1000 de militari) din divizia 3rd Infantry Division (3ID) care poartă porecla „Rock of the Marne” Misiunea 3ID include colaborarea cu aliații NATO, inter-operabilitatea, disuasiune şi coordonarea operațiunilor în regiune. 3ID a preluat responsabilități în aria operațională care include România, dar şi state vecine (ex: Slovacia, Ungaria, Bulgaria) în contextul rotărilor trupelor americane”, mai spune Grumaz.

Acesta subliniază faptul că, pe lângă vorbele lui Trump în acest sens, care a declarat „It is not a big deal” a spus președintele Trump (diplomatic însemnă „e o problemă minoră, dar notată”), mult mai importantă este mimica președintelui american.

„V-ați uitat la mimica președintelui american? Ea spune totul despre părerea lui referitoare la România și asta contează mai mult decât ceea ce a spus. Limbajul trupului lui Donald Trump este dominant și teatral — folosește gesturi largi, bărbia ridicată și contact vizual intens pentru a proiecta autoritate, dar și mișcări bruște ale mâinilor care trădează impulsivitate și dorința de control”, scrie generalul.

„Rușii jubilează la Kremlin iar chinezi nu sunt în cărțile noastre cum au fost în 1968”, mai scrie expertul.

Alexandru Grumaz susține că decizia Statelor Unite de a redimensiona prezența militară în Europa – și mai ales în regiunea Mării Negre este una care erodează securitatea națională a României.

”Aceasta era evidentă încă din campania electorală a președintelui Donald Trump. La vremea aceea politicienii români o susțineau pe Kamala Harris. Nu auzeai o vorbă bună pentru candidatul republican Donald Trump (vezi postările și comentariile din media ale unor actuali lideri guvernamentali). Vecinul nostru de la granița de Vest, Victor Orban și-a început relația cu Trump în 2016 iar în 2024 a fost la Mar‑a‑Lago pe 11 iulie 2024 și pe 9 decembrie 2024 pentru întâlniri cu Donald Trump. Înainte și după alegerea lui Trump”, spune Grumaz.

Generalul mai da exemplu alte state, cum ar fi Polonia, care are un militar bilateral juridic cu SUA și plătește mare parte din „găzduire” trupelor americane. De asemenea, acesta enumeră măsurile luate de țările baltice pentru a-și asigura sprijinul american.

„Inițial a angajat aprox. 2 miliarde de dolari pentru infrastructura necesară trupelor americane. Acum Polonia plătește în fiecare an câteva sute de milioane de dolari pentru întreținere, infrastructură și facilități. Țările baltice au avut o reacție imediată după instalarea la Casa Albă a lui Donald Trump. Balticele și Polonia s-au grăbit spre Washington cu miniștri de externe și ai apărării. Conform comunicatelor de presă, discuțiile au vizat securitatea regională, angajamentele NATO și, în mod special, prezența trupelor americane pe flancul estic — o temă esențială pentru siguranța Europei de Est. Balticii, în stilul lor caracteristic, au știut ce vor și s-au mișcat rapid”, mai spune Grumaz.

Acesta susține că, în timp ce alte țări își asigurau sprijinul SUA, România a lipsit cu desăvârșire din peisajul diplomatic al noii administrații americane.

„Nicio vizită, nicio delegație serioasă, nicio inițiativă vizibilă. În timp ce vecinii își consolidează pozițiile, Bucureștiul rămâne blocat în autosuficiență și indiferență. Diplomația românească pare prinsă între complexul de inferioritate și reflexul de servilism, incapabilă să înțeleagă că în politica internațională cine nu se mișcă, dispare din cadru”, mai susține generalul.

Grumaz subliniază că România are obligația strategică să construiască o relație directă, funcțională și credibilă cu președintele Donald Trump, nu pentru a face pe plac unei administrații americane, ci pentru că securitatea noastră depinde de garanțiile SUA.

„Pe un continent în care echilibrul de putere se schimbă rapid, doar statele care știu să conteze la Washington își pot proteja interesele naționale. Garanțiile de securitate nu sunt automate, ele se câștigă și se mențin prin seriozitate strategică. Sunt state care joacă și state care sunt jucate!”, scrie expertul.

Presa ucraineană, care a dat prima vestea retragerii soldaților americani din România, a transmis că Statele Unite intenționează să retragă soldați și din Ungaria, Slovacia și Bulgaria, primele două fiind foarte prietenoase cu administrația Trump.

