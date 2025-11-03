Minciunile de care sunt acuzați președintele și premierul în scandalul retragerii americane: „Mișcarea Washingtonului i-a luat prin surprindere”

Autor: Dan Stan
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 17:15
252 citiri
Nicușor Dan și Ilie Bolojan FOTO Facebook/Nicușor Dan

Guvernul Bolojan și președintele Nicușor Dan au fost luați prin surprindere de hotărârea Administrației Trump, de retragere parțială a trupelor, susține un analist politic, în presa din Polonia.

Deși oficiali ai Guvernului Bolojan precum Ionuț Moșteanu și chiar președintele Nicușor Dan au declarat că retragerea americană nu e o surpriză, retorica politicienilor aflați la putere ar fi, de fapt, o minciună. Kamil Calus, analist în cadrul Centrului pentru Studii Estice, a comentat pe marginea acestui subiect, pentru Defence24.pl.

„Potrivit unor surse, ei primiseră chiar semnale liniștitoare din partea SUA în ultimele zile în această privință. Faptul că acea conferință de presă cu ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a fost convocată foarte rapid și fără pregătire prealabilă - jurnaliștii au aflat despre ea doar cu o oră mai devreme - indică faptul că mișcarea Washingtonului i-a luat prin surprindere. Declarația ministrului a fost provocată de un articol publicat mai devreme în Kyiv Post, care prezicea exact această evoluție, declanșând astfel o furtună mediatică în România”, a declarat analistul.

Discursurile politicienilor din România, analizate din Polonia

Oficialii de la vârful statului român mențin aceeași linie de comunicare, diversionistă, în opinia lui Calus, care a amintit că politicienii români motivează prin faptul că decizia Washingtonului este de înțeles, având în vedere reorientarea politicii externe americane și accentul pus pe regiunea Indo-Pacific.

„Coaliția guvernamentală actuală și președintele Nicușor Dan încearcă să pună o față curajoasă acestei situații, argumentând în principal că România rămâne un aliat loial al Statelor Unite și va continua să găzduiască aproximativ 1.000 de soldați ai Armatei SUA pe teritoriul său. Ei subliniază că reducerea planificată este mică - mai puțin de jumătate dintre militari vor părăsi țara - și că nu va afecta securitatea României”, a continuat analistul.

Polonia, țara cu cea mai mare prezență americană pe teritoriu, în jur de 10.000 de militari, ar urma să nu fie afectată. Decizia lui Trump s-ar aplica doar pentru România, Bulgaria, Slovacia și Ungaria.

