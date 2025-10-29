Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:16
NATO și autoritățile din Statele Unite sunt în contact apropiat cu privire la prezența forțelor americane în Europa, a declarat miercuri, 29 octombrie, un oficial NATO, după ce Ministerul Apărării din România a anunțat că aliații au fost notificați cu privire la planurile Washingtonului de a reduce numărul militarilor de pe Flancul Estic.
„Ajustările făcute prezenței forțelor SUA nu sunt neobișnuite”, a afirmat oficialul NATO, subliniind că, „chiar și cu această ajustare, postura forțelor americane în Europa rămâne mai mare decât a fost în ultimii ani”, relatează Reuters.
El a adăugat că „NATO și autoritățile americane sunt în strânsă legătură cu privire la prezența noastră generală pentru a ne asigura că NATO își menține capacitatea robustă de descurajare și apărare, iar autoritățile americane au informat NATO în prealabil cu privire la această ajustare”.
În România, Ministerul Apărării a confirmat că decizia de retragere a unor trupe face parte din planul global de ajustare a posturii americane. Ministrul Ionuț Moșteanu a precizat că, în ciuda acestei mișcări, capacitățile strategice ale României rămân neschimbate. „Face parte din planul de ajustare al posturii americane la nivel mondial”, a declarat el.
Potrivit ministerului, printre unitățile brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se numără și forțe amplasate la baza Mihail Kogălniceanu. „Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, a transmis instituția.
Totodată, ministerul a precizat că aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național.
