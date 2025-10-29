Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 12:19
652 citiri
Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu FOTO: Captură video/YouTube/Guvernul României

România a aflat abia miercuri, 29 octombrie, despre decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 1.000 de militari americani de pe teritoriul țării noastre, dintr-un efectiv total de 2.000-2.500 în prezent, deși decizia a fost comunicată încă de luni.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat, într-o conferință de presă susținută la sediul MApN, că motivul pentru care nu a existat un anunț oficial mai devreme ține de necesitatea unei „sincronizări între anunțuri”, dar că „azi-noapte a ieșit pe niște surse”, informația fiind preluată inclusiv de Kyiv Post.

„Face parte din planul de ajustare al posturii americane la nivel mondial. Urma să fie o sincronizare între anunțuri. Azi-noapte a ieșit pe niște surse. Această nouă postură este trimisă către Congres și, iată, astăzi sunt în fața dumneavoastră. Nu s-a mai întâmplat acea sincronizare de mesaje. Este datoria mea să vin în fața dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, în fața românilor să explic acest lucru”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a subliniat că decizia americanilor nu modifică capacitățile strategice ale României. Sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu își păstrează funcționalitatea integrală, iar bazele aeriene de la Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu rămân esențiale pentru operațiunile aliate și dezvoltarea ulterioară a capabilităților defensive. „Vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați americani în România. Efectivele de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura schimbare este la baza Mihail Kogălniceanu, unde brigada de luptă rotativă va fi sistată”, a explicat Moșteanu.

Întrebat dacă această retragere reprezintă un regres pentru statul român, ministrul a insistat asupra rolului Armatei Române ca principală forță de apărare. „Statul român și orice stat își poate controla propriile cheltuieli și propria armată. Și asta facem. Cine așteaptă minuni, nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Cu focus și efort vom crește capacitățile României pe Marea Neagră. Toate investițiile în apărare și în înzestrare au un caracter multianual”, a subliniat el.

Moșteanu a mai explicat că retragerea face parte din strategia SUA de a-și recalibra atenția spre Indo-Pacific, după ce Europa și Flancul de Est au fost consolidate prin sprijinul acordat aliaților europeni. „Statele Unite se vor uita mai mult către Indo-Pacific. Cooperarea între România și SUA este consistentă, de la rotații la noi forțe, noi capabilități, noi exerciții. Parteneriatul nostru strategic este solid, predictibil, de încredere”, a mai adăugat ministrul.

În ciuda schimbărilor anunțate, Moșteanu a ținut să liniștească opinia publică: „Capacitățile strategice din România rămân neschimbate. Trebuie să continuăm investițiile în echipamente, în militarii români. Ei sunt principala garanție pentru securitatea României. Avem aliați buni, lucrăm alături de dânșii, ne apărăm împreună, dar fiecare stat își ajustează prioritățile strategice din când în când. Fiecare își stabilește propria strategie”.

SUA retrag trupe americane din România
Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
12:19 - Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
România a aflat abia miercuri, 29 octombrie, despre decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 1.000 de militari americani de pe teritoriul țării noastre, dintr-un efectiv total de...
Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
12:09 - Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
Decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte din trupele dislocate în Europa a creat un val de discuții privind securitatea României și rolul aliaților în apărarea flancului estic al...
Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
12:09 - Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
Iulian Fota, expert în securitate națională, susține că președintele României ar trebui să efectueze cât mai rapid o vizită la Casa Albă pentru consolidarea relațiilor cu administrația...
Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
11:35 - Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Una...
Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
11:21 - Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
Tensiunile diplomatice dintre București și Washington revin în prim-plan, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat că Statele Unite vor redimensiona o parte din trupele dislocate...
Cum trebuie să acționeze România după retragerea trupelor americane, în opinia unui general al Armatei. "Să nu intrăm în panică. Nu trebuie să ne îngrijoreze, nu este un dezastru"
10:56 - Cum trebuie să acționeze România după retragerea trupelor americane, în opinia unui general al Armatei. "Să nu intrăm în panică. Nu trebuie să ne îngrijoreze, nu este un dezastru"
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu susține că retragerea unor militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă un dezastru, ci o situație la care România trebuie să...
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
10:39 - Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani, a declarat joi, 29 octombrie, ministrul român al...
Vicepreședintele Parlamentului European, îngrijorat după retragerea americanilor din România: "Este un semnal de alarmă! Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații"
10:38 - Vicepreședintele Parlamentului European, îngrijorat după retragerea americanilor din România: "Este un semnal de alarmă! Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații"
Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra deciziei SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România, subliniind că aceasta reprezintă „un semnal de alarmă care...
Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
10:28 - Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, comentează miercuri, 29 octombrie, anunțul că SUA va retrage o parte din trupele din Flancul Estic al NATO, inclusiv soldați americani de la...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
10:24 - Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, într-un context sensibil pentru securitatea regională, marcat de decizia Statelor Unite de a-și redimensiona...
MApN recunoaște că a fost informat de decizia privind redimensionarea trupelor americane din țara noastră. Câți militari vor mai lăsa SUA în România
09:24 - MApN recunoaște că a fost informat de decizia privind redimensionarea trupelor americane din țara noastră. Câți militari vor mai lăsa SUA în România
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, inclusiv unități staționate la Mihail Kogălniceanu, își vor înceta rotațiile...
Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră
07:24 - Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră
Statele Unite intenționează să retragă o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un...
#retragere trupe, #Ionut Mosteanu, #SUA , #retragere trupe SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
Digi24.ro
Politista din Slatina, paruita in timpul unei interventii. Sindicatul Europol acuza sefii IPJ Olt de o incercare de musamalizare
DigiSport.ro
S-a aflat, dupa 4 ani! Suma care l-a facut pe David Popovici sa renunte la Steaua si sa semneze cu Dinamo

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CTP ”explică” reducerea trupelor americane din Flancul Estic NATO: ”Avem nevoie de soldați ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
  2. Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
  3. Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
  4. Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
  5. Mii de sindicaliști au ieșit în stradă. Protestatarii cer stoparea măsurilor de austeritate. „De la ei nu au fost în stare să taie” FOTO/VIDEO
  6. Percheziții în patru județe, într-un dosar de abuz în serviciu și delapidare. Funcționari și o instituție publică, printre cei vizați
  7. Propunerea făcută de țara noastră Ucrainei după închiderea unor licee cu predare în limba română. Ce i-a scris ministrul Educației omologului de la Kiev
  8. Percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. Doi medici duși la audieri în cazul unui pacient ars care nu ar fi primit îngrijirile necesare și a decedat
  9. Primele două tipuri de drone românești dezvoltate împreună cu americanii au fost testate cu succes. Ce performanțe au
  10. Percheziții pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, într-un dosar privind activitatea unor mercenari