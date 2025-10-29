Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul

România a aflat abia miercuri, 29 octombrie, despre decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 1.000 de militari americani de pe teritoriul țării noastre, dintr-un efectiv total de 2.000-2.500 în prezent, deși decizia a fost comunicată încă de luni.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat, într-o conferință de presă susținută la sediul MApN, că motivul pentru care nu a existat un anunț oficial mai devreme ține de necesitatea unei „sincronizări între anunțuri”, dar că „azi-noapte a ieșit pe niște surse”, informația fiind preluată inclusiv de Kyiv Post.

„Face parte din planul de ajustare al posturii americane la nivel mondial. Urma să fie o sincronizare între anunțuri. Azi-noapte a ieșit pe niște surse. Această nouă postură este trimisă către Congres și, iată, astăzi sunt în fața dumneavoastră. Nu s-a mai întâmplat acea sincronizare de mesaje. Este datoria mea să vin în fața dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, în fața românilor să explic acest lucru”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a subliniat că decizia americanilor nu modifică capacitățile strategice ale României. Sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu își păstrează funcționalitatea integrală, iar bazele aeriene de la Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu rămân esențiale pentru operațiunile aliate și dezvoltarea ulterioară a capabilităților defensive. „Vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați americani în România. Efectivele de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura schimbare este la baza Mihail Kogălniceanu, unde brigada de luptă rotativă va fi sistată”, a explicat Moșteanu.

Ads

Întrebat dacă această retragere reprezintă un regres pentru statul român, ministrul a insistat asupra rolului Armatei Române ca principală forță de apărare. „Statul român și orice stat își poate controla propriile cheltuieli și propria armată. Și asta facem. Cine așteaptă minuni, nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Cu focus și efort vom crește capacitățile României pe Marea Neagră. Toate investițiile în apărare și în înzestrare au un caracter multianual”, a subliniat el.

Moșteanu a mai explicat că retragerea face parte din strategia SUA de a-și recalibra atenția spre Indo-Pacific, după ce Europa și Flancul de Est au fost consolidate prin sprijinul acordat aliaților europeni. „Statele Unite se vor uita mai mult către Indo-Pacific. Cooperarea între România și SUA este consistentă, de la rotații la noi forțe, noi capabilități, noi exerciții. Parteneriatul nostru strategic este solid, predictibil, de încredere”, a mai adăugat ministrul.

Ads

În ciuda schimbărilor anunțate, Moșteanu a ținut să liniștească opinia publică: „Capacitățile strategice din România rămân neschimbate. Trebuie să continuăm investițiile în echipamente, în militarii români. Ei sunt principala garanție pentru securitatea României. Avem aliați buni, lucrăm alături de dânșii, ne apărăm împreună, dar fiecare stat își ajustează prioritățile strategice din când în când. Fiecare își stabilește propria strategie”.

Ads