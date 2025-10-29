Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"

Decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte din trupele dislocate în Europa a creat un val de discuții privind securitatea României și rolul aliaților în apărarea flancului estic al NATO. În contextul acestei reevaluări, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați pe teritoriul național, iar modificările vizează în special Baza Mihail Kogălniceanu, unde brigada va înceta rotațiile.

Vladimir Ionaș, sociolog, a comentat pe Facebook detaliile vizitei ministrului de Externe, Oana Țoiu, la New York și Washington. „Ministrul de Externe al României, doamna Oana Țoiu, a fost pentru 12 zile la New York, în perioada în care a avut loc adunarea generală a ONU. Acolo ar fi trebuit să fie Președintele sau Premierul, dar asta este altă discuție. În cele 12 zile s-au făcut eforturi uriașe pentru o întâlnire cu Marco Rubio. Răspunsul a fost unul negativ. De fapt răspunsul nu a venit, refuzul a fost subînțeles”, scrie acesta.

Potrivit lui Ionaș, după întoarcerea în România, ministrul Țoiu a primit un mesaj pentru o întâlnire imediată la Departamentul de Stat din Washington, unde discuția s-a desfășurat într-un interval de timp scurt. „Doamna Ministru s-a îmbarcat și a zburat la Washington. Întâlnirea a fost scurtă, unele surse spun 27 de minute, altele 45. După întâlnire comunicatul Departamentului de Stat a venit cu o întârziere de 24 de ore. Voit, a fost un mesaj subtil. Pentru ca după discuția cu doamna ministru Marco Rubio a avut o întâlnire cu cineva din Trinidad Tobago, întâlnire urmată de comunicat la cca o oră, așa cum se obișnuiește”, scrie sociologul.

După întâlnire, ministra de Externe a transmis că „Am agreat împreună cu omologul american că este important ca prezența trupelor americane pe teritoriul României să continue”.

„Cred că avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm”, conchide sociologul.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a clarificat situația militarilor americani și a partenerilor NATO. „Efectivele americane de la Deveselu și de la Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde brigada rotațională nu mai este prezentă. Totuși, vor rămâne militari din grupul de luptă aerian și diverse trupe”, a precizat el. Moșteanu a subliniat că România rămâne o țară sigură, iar prezența aliaților este considerabilă, menționând Franța, Belgia, Spania, Portugalia, Polonia și Macedonia de Nord.

Ministrul a explicat că redimensionarea trupelor americane este legată de noile priorități ale administrației de la Washington, care se concentrează mai mult pe zona Indo-Pacific, în timp ce Europa și-a întărit deja capacitatea defensivă. „Europa a decis să-și ia soarta apărării în propriile mâini. Este un lucru predictibil pe care îl așteptam, iar de aici încolo va trebui să continuăm să investim în Armata Română”, a afirmat Moșteanu.

