Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 12:09
320 citiri
Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
Oana Toiu și Marco Rubio FOTO X/Oana Toiu

Decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte din trupele dislocate în Europa a creat un val de discuții privind securitatea României și rolul aliaților în apărarea flancului estic al NATO. În contextul acestei reevaluări, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați pe teritoriul național, iar modificările vizează în special Baza Mihail Kogălniceanu, unde brigada va înceta rotațiile.

Vladimir Ionaș, sociolog, a comentat pe Facebook detaliile vizitei ministrului de Externe, Oana Țoiu, la New York și Washington. „Ministrul de Externe al României, doamna Oana Țoiu, a fost pentru 12 zile la New York, în perioada în care a avut loc adunarea generală a ONU. Acolo ar fi trebuit să fie Președintele sau Premierul, dar asta este altă discuție. În cele 12 zile s-au făcut eforturi uriașe pentru o întâlnire cu Marco Rubio. Răspunsul a fost unul negativ. De fapt răspunsul nu a venit, refuzul a fost subînțeles”, scrie acesta.

Potrivit lui Ionaș, după întoarcerea în România, ministrul Țoiu a primit un mesaj pentru o întâlnire imediată la Departamentul de Stat din Washington, unde discuția s-a desfășurat într-un interval de timp scurt. „Doamna Ministru s-a îmbarcat și a zburat la Washington. Întâlnirea a fost scurtă, unele surse spun 27 de minute, altele 45. După întâlnire comunicatul Departamentului de Stat a venit cu o întârziere de 24 de ore. Voit, a fost un mesaj subtil. Pentru ca după discuția cu doamna ministru Marco Rubio a avut o întâlnire cu cineva din Trinidad Tobago, întâlnire urmată de comunicat la cca o oră, așa cum se obișnuiește”, scrie sociologul.

După întâlnire, ministra de Externe a transmis că „Am agreat împreună cu omologul american că este important ca prezența trupelor americane pe teritoriul României să continue”.

„Cred că avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm”, conchide sociologul.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a clarificat situația militarilor americani și a partenerilor NATO. „Efectivele americane de la Deveselu și de la Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde brigada rotațională nu mai este prezentă. Totuși, vor rămâne militari din grupul de luptă aerian și diverse trupe”, a precizat el. Moșteanu a subliniat că România rămâne o țară sigură, iar prezența aliaților este considerabilă, menționând Franța, Belgia, Spania, Portugalia, Polonia și Macedonia de Nord.

Ministrul a explicat că redimensionarea trupelor americane este legată de noile priorități ale administrației de la Washington, care se concentrează mai mult pe zona Indo-Pacific, în timp ce Europa și-a întărit deja capacitatea defensivă. „Europa a decis să-și ia soarta apărării în propriile mâini. Este un lucru predictibil pe care îl așteptam, iar de aici încolo va trebui să continuăm să investim în Armata Română”, a afirmat Moșteanu.

SUA retrag trupe americane din România
Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
12:19 - Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
România a aflat abia miercuri, 29 octombrie, despre decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 1.000 de militari americani de pe teritoriul țării noastre, dintr-un efectiv total de...
Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
12:09 - Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
Decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte din trupele dislocate în Europa a creat un val de discuții privind securitatea României și rolul aliaților în apărarea flancului estic al...
Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
12:09 - Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
Iulian Fota, expert în securitate națională, susține că președintele României ar trebui să efectueze cât mai rapid o vizită la Casa Albă pentru consolidarea relațiilor cu administrația...
Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
11:35 - Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Una...
Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
11:21 - Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
Tensiunile diplomatice dintre București și Washington revin în prim-plan, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat că Statele Unite vor redimensiona o parte din trupele dislocate...
Cum trebuie să acționeze România după retragerea trupelor americane, în opinia unui general al Armatei. "Să nu intrăm în panică. Nu trebuie să ne îngrijoreze, nu este un dezastru"
10:56 - Cum trebuie să acționeze România după retragerea trupelor americane, în opinia unui general al Armatei. "Să nu intrăm în panică. Nu trebuie să ne îngrijoreze, nu este un dezastru"
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu susține că retragerea unor militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă un dezastru, ci o situație la care România trebuie să...
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
10:39 - Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani, a declarat joi, 29 octombrie, ministrul român al...
Vicepreședintele Parlamentului European, îngrijorat după retragerea americanilor din România: "Este un semnal de alarmă! Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații"
10:38 - Vicepreședintele Parlamentului European, îngrijorat după retragerea americanilor din România: "Este un semnal de alarmă! Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații"
Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra deciziei SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România, subliniind că aceasta reprezintă „un semnal de alarmă care...
Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
10:28 - Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, comentează miercuri, 29 octombrie, anunțul că SUA va retrage o parte din trupele din Flancul Estic al NATO, inclusiv soldați americani de la...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
10:24 - Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, într-un context sensibil pentru securitatea regională, marcat de decizia Statelor Unite de a-și redimensiona...
MApN recunoaște că a fost informat de decizia privind redimensionarea trupelor americane din țara noastră. Câți militari vor mai lăsa SUA în România
09:24 - MApN recunoaște că a fost informat de decizia privind redimensionarea trupelor americane din țara noastră. Câți militari vor mai lăsa SUA în România
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, inclusiv unități staționate la Mihail Kogălniceanu, își vor înceta rotațiile...
Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră
07:24 - Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră
Statele Unite intenționează să retragă o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un...
#retragere trupe, #oana toiu, #Ionut Mosteanu , #retragere trupe SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a aflat, dupa 4 ani! Suma care l-a facut pe David Popovici sa renunte la Steaua si sa semneze cu Dinamo

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CTP ”explică” reducerea trupelor americane din Flancul Estic NATO: ”Avem nevoie de soldați ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
  2. Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
  3. Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
  4. Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
  5. Mii de sindicaliști au ieșit în stradă. Protestatarii cer stoparea măsurilor de austeritate. „De la ei nu au fost în stare să taie” FOTO/VIDEO
  6. Percheziții în patru județe, într-un dosar de abuz în serviciu și delapidare. Funcționari și o instituție publică, printre cei vizați
  7. Propunerea făcută de țara noastră Ucrainei după închiderea unor licee cu predare în limba română. Ce i-a scris ministrul Educației omologului de la Kiev
  8. Percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. Doi medici duși la audieri în cazul unui pacient ars care nu ar fi primit îngrijirile necesare și a decedat
  9. Primele două tipuri de drone românești dezvoltate împreună cu americanii au fost testate cu succes. Ce performanțe au
  10. Percheziții pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, într-un dosar privind activitatea unor mercenari