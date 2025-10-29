Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 14:03
238 citiri
Militari americani la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu FOTO Department of Defense, arhivă
Anunțul privind reducerea trupelor americane din România a stârnit un val de reacții, punând sub semnul întrebării soliditatea parteneriatului strategic dintre București și Washington.
Fostul șef al Armatei Române, generalul în rezervă Ștefan Dănilă, a explicat pentru B1TV că această decizie nu reprezintă un pericol militar imediat, dar relevă un adevăr incomod despre locul real al României pe harta intereselor americane.
„Nu trebuie să ne surprindă această reducere a trupelor americane, dar trebuie să privim situația ca pe un duș rece. Aflăm că pilonul de strategie de apărare cu Statele Unite nu este atât de solid. Aflăm acum că nu suntem atât de importanți pentru SUA cum credeam”, a declarat generalul Dănilă. În opinia sa, România a făcut o greșeală strategică atunci când și-a pus prea multe speranțe în sprijinul american.
„Noi am greșit că ne-am bazat foarte mult pe americani. Trebuia să ne bazăm pe forțele proprii. Americanii vin aici doar dacă interesele lor îi aduc aici. Nu vin dacă stăm noi și ne rugăm pe la porțile Casei Albe. E și o lipsă de dialog, care se vede și din faptul că SUA nu are încă ambasador la București. Iar lipsa ambasadorului poate fi mai importantă decât această reducere a trupelor”, a subliniat fostul șef al Statului Major General.
„Rusia va simți slăbiciunea, dar nu va ataca”
Reducerea prezenței americane ar putea fi interpretată la Moscova ca un semn de slăbiciune, avertizează generalul Dănilă. Totuși, el consideră că riscul unei agresiuni directe rămâne scăzut, datorită apartenenței României la NATO.
„Rusia, dacă simte o slăbiciune, își face simțită prezența. Rusia va lua act de această reducere și o va considera un gest favorabil din partea administrației americane. Dar Rusia nu va uita că suntem membri NATO, deci nu va interveni agresiv în România. Armata română este o forță pentru a descuraja o agresiune, dar nu este suficient. Însă să nu uităm că suntem în alianța NATO și facem parte din strategia alianței în această parte a Europei de Est”, a explicat fostul șef al Armatei.
Generalul Dănilă susține că această mișcare era previzibilă și că autoritățile române aveau informații încă de la începutul anului. „Este o decizie la care ne așteptam, din februarie-martie anul acesta. Au fost și discuții de creștere a efectivelor franceze în România. Din punct de vedere operațional, nu este o mare problemă, deoarece aceste forțe nu erau dispuse pe o linie a frontului”, a precizat el.
În acest moment, prezența americană în România are două centre principale: baza de la Deveselu, unde se află sistemul de apărare antibalistică, și bazele aeriene de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii. Reducerea anunțată afectează mai ales componenta de rotație a trupelor, parte dintr-o strategie mai amplă a Washingtonului de a diminua cheltuielile militare externe.
„Este o reducere semnificativă în România, pe fondul reducerii prezenței americane în toată Europa. Prezența americană pe continent va continua să scadă, pentru că administrația Trump vrea să taie cheltuielile cu forțele dislocate în alte părți ale lumii”, a mai spus generalul în rezervă.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
SUA retrag trupe americane din România
Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, se va întâlni, la Sibiu, cu ministra Forțelor Armate din Franța, Catherine Vautrin.
Întâlnirea celor doi miniștri este...
Anunțul privind reducerea trupelor americane din România a stârnit un val de reacții, punând sub semnul întrebării soliditatea parteneriatului strategic dintre București și Washington....
NATO și autoritățile din Statele Unite sunt în contact apropiat cu privire la prezența forțelor americane în Europa, a declarat miercuri, 29 octombrie, un oficial NATO, după ce Ministerul...
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, 29 octombrie, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei...
România a aflat abia miercuri, 29 octombrie, despre decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 1.000 de militari americani de pe teritoriul țării noastre, dintr-un efectiv total de...
Decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte din trupele dislocate în Europa a creat un val de discuții privind securitatea României și rolul aliaților în apărarea flancului estic al...
Iulian Fota, expert în securitate națională, susține că președintele României ar trebui să efectueze cât mai rapid o vizită la Casa Albă pentru consolidarea relațiilor cu administrația...
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Una...
Tensiunile diplomatice dintre București și Washington revin în prim-plan, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat că Statele Unite vor redimensiona o parte din trupele dislocate...
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu susține că retragerea unor militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă un dezastru, ci o situație la care România trebuie să...
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani, a declarat joi, 29 octombrie, ministrul român al...
Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra deciziei SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România, subliniind că aceasta reprezintă „un semnal de alarmă care...
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, comentează miercuri, 29 octombrie, anunțul că SUA va retrage o parte din trupele din Flancul Estic al NATO, inclusiv soldați americani de la...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, într-un context sensibil pentru securitatea regională, marcat de decizia Statelor Unite de a-și redimensiona...
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, inclusiv unități staționate la Mihail Kogălniceanu, își vor înceta rotațiile...
Statele Unite intenționează să retragă o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un...
Retragerea SUA are legatura cu anularea Turului 2 si numirea in Guvern doar a unor... Vezi tot
Se va sacrifice occidental... Vezi tot