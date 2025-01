Ce spune Florin Piersic despre retragerea la o mănăstire din Bucovina. „Nu-mi fac planuri mari. Telefonul meu sună mereu” VIDEO

Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți actori români, a clarificat recent zvonurile apărute în presă, conform cărora s-ar fi retras la o mănăstire din Bucovina. Într-o discuție cu Dan Negru, actorul a explicat că totul a fost o neînțelegere, povestind detalii despre vizita sa în zonă și despre dragostea sa pentru acest loc special.

„Cum să zică așa ceva? Păi eu sunt de mănăstire?! M-am dus în vizită, fiind în Bucovina. Am ajuns la Moldovița, unde stareța Benedicta ne-a primit frumos, am aprins câteva lumânări și am stat vreo oră. Dar să mă călugăresc? Nici vorbă! Poate doar într-un rol”, a spus actorul râzând.

Zvonurile au fost alimentate și de o fotografie mai puțin reușită, după cum a explicat Florin Piersic. „Era dimineață, îmi era somn. Am povestit cu niște oameni, printre care și un preot. Dar de aici până la retragerea mea la mănăstire e un drum lung”, a precizat actorul.

Florin Piersic a vorbit cu emoție despre legătura sa cu Bucovina, un loc pe care îl consideră de suflet. „În Bucovina mă simt bine. Mă întorc acolo cât de des pot, pentru că sunt locuri pe care le iubesc și oameni dragi mie.”

Pe 27 ianuarie, Florin Piersic va împlini 89 de ani, dar actorul spune că nu are planuri mari pentru această zi. „Visez să plec din nou în Bucovina, să mai văd acele câteva rude care mi-au rămas. Nu-mi fac planuri mari. Telefonul meu sună mereu, dar aș vrea unul simplu, fără atâtea butoane!”

