Anunț important pentru mulți români. Guvernul a deblocat procesul de retrocedare a imobilelor confiscate de comuniști. Cum se calculează despăgubirile

Procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă a fost deblocat după ce a fost adoptată în guvern ordonanța care reia procedurile de despăgubire, blocate după decizia Curții Constituționale din februarie 2025, a anunțat vineri, 8 august 2025, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

'Am deblocat procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă. Azi am adoptat în guvern ordonanța care reia procedurile de despăgubire, blocate după decizia Curții Constituționale din februarie 2025. Aceasta eliminase cadrul legal pentru evaluarea despăgubirilor în cazurile în care imobilele nu mai pot fi restituite în natură. O veste așteptată pentru numeroși români care își așteptau de ani buni drepturile. Ce aduce nou această modificare legislativă: Un calcul echitabil al despăgubirilor, pe baza grilei notariale și a coeficienților de corecție (localizare, stare, regim juridic), conform CEDO - indiferent de modul în care era folosit imobilul la momentul confiscării (ex. locuință, teren intravilan, etc.). Opțiuni flexibile de plată: 7 tranșe anuale, în loc de 5, sau plată unică de 40% pentru cei care renunță la eșalonare. Reducerea litigiilor și a speculei: limitarea câștigurilor pentru cumpărătorii de puncte, pentru a descuraja tranzacționarea speculativă a drepturilor litigioase. Transparență: toate instituțiile vor raporta situația acestor dosare, pentru o bază de date unică la nivel național', a precizat, vineri, șeful de la Finanțe, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ads

El a afirmat că, în acest fel, sunt evitate sancțiuni și procese internaționale, prin armonizarea cadrului legislativ cu standardele europene (CEDO) privind drepturile omului.

Potrivit ministrului de Finanțe, până acum, valoarea despăgubirii depindea de modul de folosință a bunului la confiscare. Astfel, două terenuri similare din aceeași zonă puteau genera despăgubiri diferite, doar pentru faptul că erau încadrate ca tipuri de proprietăți diferite. Noua metodă asigură un calcul obiectiv, bazat pe valoarea reală a proprietății.

'În perioada 2013-2025, statul român a stabilit despăgubiri de 23,2 miliarde lei pentru 67.500 de dosare, din care 16,1 miliarde lei au fost deja plătite, iar 7,5 miliarde lei urmează să fie achitate eșalonat până în 2029. Extinzând perioada de plată la 7 ani, am redus presiunea bugetară și am eficientizat totodată procesul. O măsură esențială este limitarea sumelor datorate cumpărătorilor de puncte: dintr-un total estimat de 1 miliard lei, statul va plăti doar 0,45 miliarde lei, rezultând o economie bugetară de peste 50%. După 2021, valoarea medie a despăgubirilor a crescut cu 160% pe dosar (de la o medie de 213.000 lei la 555.000 lei). Toate aceste date reflectau în mod clar necesitatea unor criterii mai echitabile, dar și o nevoie crescută de sustenabilitate financiară. Restabilirea procesului de retrocedare, cu reguli clare, respect pentru standardele internaționale și echitate pentru toți cei care au fost nedreptățiți este un pas important spre închiderea corectă a acestui capitol dureros din istoria României', a mai scris Alexandru Nazare.

Ads

Ads