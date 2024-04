Românii se lovesc de automate pline când vor să returneze PET-urile: ”Asta e viața mea de acum încolo? Mă plimb săptămânal cu ambalaje pe străzi?”

Mulți români se plâng că se lovesc de automate pline atunci când vor să returneze ambalajele de plastic pentru a recupera garanția.

Este tema de discuție lansată în mediul online de un utilizator al platformei Reddit. Acesta se plânge că găsește mereu plin aparatul din zona în care locuiește și a ajuns să plimbe sacoșele pline cu ambalaje cu metroul.

"Nu mă lasă inima să arunc 20-30 de lei lunar la coș"

Acesta a calculat suma pe care ar putea să o piardă pe an dacă nu ar recupera banii pe ambalaje, precizând că ar fi vorba de 20-30 de lei pe lună.

"Există undeva o hartă pe net cu locurile automate unde poți lăsa plasticul pentru recuperarea garanției? La Mega Timpuri Noi, unde stau, e mereu full automatul. Am ajuns să umblu cu sacoșe de plastic la metrou să le las unde am treabă, tocmai la Republica. O tipă înaintea mea, când a văzut că e full automatul, și-a aruncat sacoșele la cel mai apropiat gunoi. Pe mine nu mă lasă inima să arunc 20-30 de lei lunar la coș.

Într-un an de zile plătesc o întreținere de banii ăia. Știu că poți în teorie să le lași la orice magazin... dar mult succes cu asta! Am intrat într-un profi săptămâna trecută, tot așa. Am întrebat o angajată cum se procedează, răspunsul ei: "trebuie să așteptați la rând la casă și să vă scaneze fiecare articol și veți primi câte un bon pentru fiecare" - iar limbajul corpului ei sugera că "ai face bine totuși să nu, fiindcă e incomod și pentru noi și pentru tine".

Am plecat și am aplicat aceeași schemă cu plimbatul plasticului pe la metrou. Mi le-am lăsat tocmai la Kaufland Basarab.

Asta e viața mea de acum încolo? Mă plimb săptămânal cu ambalaje pe străzi? Ce putem face? Ce fac greșit?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Se ocupă paznicul când nu merge aparatul"

Mulți dintre cei care au comentat spun că e suficient să fie anunțați angajații și aparatul este deblocat. Alții spun că în unele situații iau aceștia sticlele goale.

"Angajații de la Mega le iau și manual, trebuie doar să vorbești cu ei. La magazine au un fel de chitanțier unde completează manual ce lași și apoi la casă țin cont de valoarea garanției", a precizat cineva.

Tot cu ajutorul paznicului magazinului au rezolvat și alții situația. "La mine la Mega se ocupă paznicul când nu merge aparatul și sunt strânse manual. Le numără, le pune în saci și îți dă banii în baza cnp-ului."

Un alt utilizator al platforme susține că s-a lovit adesea de o altă problemă: aparatul de preluare a PET-urilor este defect. "Sigur merge așa? Aș vrea și eu să încerc, pentru că și la Mega-ul unde merg eu e mereu stricat aparatul... Mi se pare penibil".

Sunt persoane care îi sfătuiesc pe cei care au întâmpinat probleme să facă reclamație. "Riscă amenzi și sancțiuni (chiar oprirea activității) comercianții care nu iau ambalajele înapoi (nu există scuză că "nu merge aparatul"). Refuzul de a prelua ambalajul și de a plăti garanția nu poate fi justificat legal. Așa că dacă nu vor reclamații și sancțiuni sunt obligați să le ia, fie că au un sistem automat, fie că le iau și le scanează manual la casă. Inclusiv magazinele de colț de bloc, care nu au aparate speciale/automate de preluare de PET-uri sunt obligate să le ia dacă comercializează acele produse.

Așa că sunt aproape convins că plimbatul ăsta cu sticle de la un magazin la altul e doar lipsa de interes din partea celui care se plimbă cu ele sau anxietatea socială de a vorbi cu o ființă umană care să-i rezolve problema (problema care nici nu ar trebui să existe)."

"E un sistem idiot"

Unii cred că sistemul nu este bun.

"E stricat sau e plin? La Mega de lângă mine de obicei e plin, nu stricat; vorbești cu un angajat, vine cineva și golește sacul din interior și apoi poți folosi din nou aparatul", spune cineva în comentarii.

O altă persoană critică metoda de reciclare impusă prin lege. "E un sistem idiot, făcut de niște idioți și făcut obligatoriu de alți idioți, fără să verifice că e și funcțional. Ideea e bună, aplicarea e dezastru. Din câte am înțeles o firma privată e în spatele sistemului și are interesul să își maximizeze profitul, nu să încurajeze reciclarea. Așa că sistemul merge prost, dar pun pariu că e foarte profitabil."

"Ideea bună e că încurajează reciclarea, dacă nu le vrei le dai unui amărât și se duce ăla și ia 50 de bani pe sticlă. Ideea e să nu mai ajungă aruncate peste tot, că asta e o problemă reală acum. Dar modul de aplicare al soluției e complet imbecil."

"O problemă în România este și cantitatea uriașă de sticle de plastic folosite. Încercați să mai reduceți folosirea lor și veți avea mai puține de dus. Sistemul are și scopul ăsta."

"Am pierdut și eu ieri vreo 40 de minute din cauza asta"

Cineva a calculat cât timp a alocat pentru returnarea ambalajelor.

"E un dezastru sistemul asta. Am pierdut și eu ieri vreo 40 min din cauza asta.

Mă duc la Lidl pentru că aveam niște cumpărături și hai să duc și astea, aveau unii vreo 6 saci împuțiți din care se scurgea lichid jegos și am plecat că nu am vrut să stau 'nspe ore.

Mă duc la Auchan, întreb la informații unde pot lasă cutiile, cică la parcare. Mă duc la parcare și caut alea, nimic, întreb un paznic și cică la un nivel mai jos. Le găsesc și ce să vezi, ambele aparate nu funcționează.

Mă duc la Kaufland, acolo am stat câteva minute la rând. Aparatele funcționează, dar ieșea din ele un miros pestilențial. Mi-a dat bonul și am luat banii de la informații.

40 de minute din viață pierdute pentru rahatul ăsta.

Mă întorc la Lidl pentru cumpărături, ăia cu sacii tot acolo erau..."