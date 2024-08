Prima reuniune G7 pe apărare va avea loc în Italia. "Trebuie să investim în securitate"

Roma va găzdui pentru prima dată o reuniune a miniştrilor apărării din G7, a anunțat sâmbătă ministrul italian al apărării, Guido Crosetto. El nu a precizat o dată la care să fie organizată această întrunire.

"Nu a existat niciodată un G7 pe apărare, va fi unul pentru prima dată în acest an în Italia, pentru că mi-am dorit cu tărie un G7 care să se ocupe de apărare", a declarat Crosetto la Praga, în cadrul reuniunii Forumului GLOBSEC, o întâlnire dedicată, printre altele, apărării şi politicii externe europene, conform unui comunicat al ministerului său. "Mi se pare absurd ca G7 să se ocupă de turism (...), dar să nu se ocupe niciodată de apărare", a spus ministrul, scrie Agerpres.

Italia prezidează în acest an G7, grupul celor mai bogate ţări care include, pe lângă peninsulă, Canada, Franţa, Germania, Japonia, Marea Britanie şi Statele Unite.

Crosetto a susţinut, de asemenea, decizia preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunţată cu o zi înainte la Praga, de a crea postul de comisar pentru apărare.

"Este o alegere foarte corectă, Europa nu a fost niciodată implicată în apărare, nu există nici măcar o comisie de apărare a UE", a spus Crosetto.

"Alegerea Ursulei von der Leyen indică o nouă cale pentru Europa, care a început în urma invaziei ruse în Ucraina", a adăugat el.

"Am crezut că este suficient să fim prieteni cu Statele Unite şi că acest lucru ne garantează viitorul şi că putem fi liniştiţi şi să trăim în siguranţă, cu costuri zero. Am descoperit că nu se întâmplă asta, că trebuie să investim în securitate, că forţele noastre armate, cele ale tuturor ţărilor europene, nu sunt pregătite să sufere şocul unui război, pentru că au fost construite pentru a participa, cel mult, la câteva misiuni internaţionale", a continuat ministrul italian.

