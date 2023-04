Miniştrii de Externe ai G7 promit că ţările care ajută Rusia în războiul din Ucraina vor plăti ”scump”

Miniştrii de Externe din Grupul Celor Şapte (G7) ţări industrializate avertizează dur, marţi, ţările care furnizează o asistenţă Rusiei în Războiul din Ucraina, se angajează să continue să ”intensifice” sancţiunile impuse Moscovei şi să-şi consolideze eforturile împotriva ocolirii acestor sancţiuni de către ţări terţe şi afişează un front unit împotriva Chinei, căreia i-a condamnat ”activităţile de militarizare” maritime, relatează AFP.

Reuniţi de duminică la Karuizawa, într-o regiune muntoasă japoneză, şefii diplomaţiilor principalelor ţări industrializate se angajează să facă să plătească ”scump” ţările care furnizează o asistenţă Rusiei în Războiul din Ucraina.

