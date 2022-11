Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a făcut miercuri, 30 noiembrie, la București, declarații în a doua zi a reuniunii miniștrilor de Externe din cadrul NATO.

Oficialul a subliniat că miniștii de Externe NATO vor continua să ofere sprijin Ucrainei.

„Aliații au anunțat sprijin suplimentar cu ajutor neletal, combustibil și generatoare”, a afirmat Stoltenberg.

Acesta a explicat mai departe că deocamdată China nu este considerat drept un adversar.

„Am luat în discuție și China din punctul de vedere al securității noastre pentru a ne întări alianța. Nu considerăm că China este un adversar (...) Vom continua să desfășurăm comerț și să avem relații economice cu China”, a mai explicat Stoltenberg. Secretarul general al NATO a adăugat apoi că la discuții au mai participat Finlanda și Suedia și că „adeziunea lor face ca alianța să fie mai puternică. Să le spunem bun venit ca membri cu drepturi depline ai alianței”.

