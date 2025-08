Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU după publicarea imaginilor cu ostaticii israelieni difuzate de Hamas VIDEO

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni marți, 5 august, în ședință de urgență pentru a discuta problema ostaticilor din Gaza, a anunțat duminică, 3 august, ambasadorul Israelului, în contextul indignării crescânde cu privire la soarta acestora în enclava devastată de război și amenințată de foamete, relatează AFP.

Danny Danon, ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, a anunțat această reuniune pe rețelele de socializare, la câteva zile după publicarea unor videoclipuri care arătau doi ostatici israelieni extrem de slăbiți. Danon a precizat că marți Consiliul se va „reuni pentru o ședință de urgență privind situația dezastruoasă a ostaticilor din Gaza”.

Publicarea joi de către mișcarea islamistă palestiniană și aliatul său, Jihadul Islamic, a trei videoclipuri care arată cei doi ostatici israelieni extrem de slăbiți a provocat o mare agitație și a reaprins în Israel dezbaterea privind necesitatea ajungerii cât mai rapide la un acord pentru eliberarea acestor captivi, răpiți în timpul atacului fără precedent al Hamas în Israel, din 7 octombrie 2023.

The terrorist group Hamas releases a new video showing hostage Evyatar David, visibly starved and forced to dig his own grave …

