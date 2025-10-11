Două falimente majore în Statele Unite au readus în atenție amintiri neplăcute despre ultima criză a sectorului financiar. În timp ce liderii financiari mondiali se reunesc la Washington pentru ședințele anuale ale Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale, semnele unei posibile noi perioade de instabilitate financiară devin tot mai vizibile, scrie politico.eu.

Deși piețele valutare și bursiere atrag atenția opiniei publice — dolarul american slăbindu-și ușor statutul de monedă de referință, iar acțiunile tehnologice urcând la maxime istorice datorită entuziasmului generat de inteligența artificială —, cele mai îngrijorătoare evoluții par a veni dintr-o zonă mai puțin transparentă a sistemului financiar: piețele de credit privat.

O piață obscură, dar în creștere explozivă

Creditul privat se referă la împrumuturi acordate în afara sistemului bancar tradițional și care nu sunt tranzacționate public, așa cum se întâmplă cu obligațiunile corporative. Acest sector include de la credite pentru achiziția de mașini acordate de firme specializate până la împrumuturi pentru achiziționarea de companii familiale sau pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare.

Deși relativ tânără, piața a cunoscut o creștere accelerată. Potrivit estimărilor Goldman Sachs, volumul creditelor private a atins 2,1 trilioane de dolari. Fondurile de investiții private, în special, au beneficiat de această expansiune, adesea alimentată de un nivel ridicat de îndatorare.

Lipsa supravegherii directe din partea autorităților de reglementare, precum și structurile opace ale acestor împrumuturi — unele dintre ele fiind ulterior transformate în obligațiuni tranzacționabile — sporesc riscul ca problemele sistemice să fie descoperite abia după ce devin critice.

Oficialii trag semnale de alarmă

Într-un discurs susținut recent, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat că este „imperativ” ca sectorul financiar non-bancar să devină mai transparent, subliniind că activele acestuia au depășit deja dimensiunea sectorului bancar reglementat. „Politicienii trebuie să acționeze rapid”, a insistat ea.

Mesajul a fost reluat și de Banca Angliei, care a atras atenția că „riscul unei corecții abrupte pe piețele financiare a crescut”. Comitetul pentru Politici Financiare al instituției a subliniat că recentele falimente din SUA evidențiază riscuri semnificative legate de nivelul ridicat de îndatorare, standardele slabe de acordare a creditelor și complexitatea structurilor financiare.

Primele fisuri

Două cazuri recente din SUA au atras în mod deosebit atenția: Tricolor, o firmă de credite auto cu sediul în Texas, care se adresa clienților cu risc ridicat, inclusiv migranți fără acte, și First Brands Group, un furnizor de piese auto care a utilizat scheme financiare opace pentru a-și plăti furnizorii — până când nu a mai putut.

Firma Raistone, unul dintre creditorii First Brands, afirmă că suma de 2,3 miliarde de dolari „pur și simplu a dispărut”. Banca de investiții Jefferies a anunțat expuneri de 715 milioane de dolari, iar UBS – 500 milioane.

Aceste falimente sunt considerate de unii analiști drept posibile semne timpurii ale unui val mai amplu de instabilitate. Potrivit agenției de rating Fitch, rata de default în piața creditului privat a crescut la 5,5% în al doilea trimestru al anului, față de 4,5% în primul. De asemenea, restanțele la plata ratelor auto pentru debitorii cu cel mai scăzut scor de credit au atins un maxim istoric de 6,6% în luna ianuarie.

Legături sistemice îngrijorătoare

O preocupare aparte ține de interconectarea crescândă dintre instituțiile financiare non-bancare (NBFI) — inclusiv fonduri speculative și companii de investiții private — și băncile tradiționale. Potrivit unui studiu prezentat în cadrul conferinței de cercetare a BCE de la Sintra, aproape o zecime din activele băncilor europene sunt expuneri față de NBFI, iar între 10% și 15% din depozitele bancare provin din astfel de surse.

„Șocurile se pot propaga rapid între instituții, sectoare sau jurisdicții, mai ales atunci când reacțiile sunt simultane”, au avertizat autorii raportului. Una dintre coautoare, Loriana Pelizzon, a subliniat că, deși piața finanțărilor auto nu este îndeajuns de mare pentru a crea panică de una singură, interdependența financiară globală trebuie monitorizată atent.

Piețe supraevaluate și temeri de bulă AI

Îngrijorările decidenților nu se opresc însă aici. Indicele bursier S&P 500 se tranzacționează în prezent la un multiplu de aproape 30 față de câștigurile estimate, un nivel apropiat de cel din perioada bulei dot-com și din timpul pandemiei. Această creștere spectaculoasă — peste 80% în ultimii trei ani — a fost alimentată în mare parte de investițiile masive în inteligența artificială.

Cu peste 400 de miliarde de dolari deja investiți în fabrici de microcipuri și centre de date, temerile că aceste sume ar putea fi „investiții greșite” – în cazul în care AI nu livrează câștigurile de productivitate așteptate – sporesc riscul unei corecții severe.

În paralel, cheltuielile guvernamentale agresive în economiile dezvoltate — de la SUA și Europa până în Japonia — au condus la creșterea dobânzilor și la îndoieli privind sustenabilitatea datoriei publice. Aceste incertitudini au impulsionat și prețul aurului, activ considerat sigur, în timp ce unii investitori se îndreaptă tot mai mult către criptomonede precum Bitcoin, într-o încercare de a-și proteja capitalul de inflație.

Rămâne de văzut dacă aceste semnale reprezintă doar fluctuații izolate sau începutul unei crize financiare globale. Ce este însă cert este că, în cadrul reuniunilor FMI de săptămâna viitoare, liderii financiari ai lumii vor avea pe agendă o listă tot mai lungă de riscuri și incertitudini sistemice.

