Municipiul Craiova se pregăteşte încă de pe acum de Revelion și a demaratdeja procedura de achiziție pentru serviciile de organizare a evenimentului.

Contractul a fost estimat la valoarea de 568.250,67 lei (fără TVA), adică 138.000 de euro cu TVA, cu 15.000 de euro mai mult decât estimarea pentru serviciile contractate anul trecut.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 1 septembrie, criteriul de atribuire a contractului fiind acelaşi: preţul cel mai scăzut. Revelionul 2021-2022 a fost estimat la valoarea de 510.000 de lei (fără TVA), adică 123.000 de euro cu TVA, şi a fost atribuit pentru suma de 449.000 de lei (fără TVA), adică 108.000 euro (TVA inclus), potrivit Gazeta de Sud.

Potrivit caietului de sarcini, Revelionul din acest an va începe la ora 20.00 şi se va încheia la ora 01.15. Scena va fi amplasată tot pe strada A.I. Cuza, în zona Universitate, artiştii naţionali solicitaţi fiind The Motans (60 de minute) şi Antonia (55 minute), plus un DJ de notorietate naţională, în speţă Adrian Eftimie (60 de minute). Dacă acesta din urmă nu confirmă prezenţa, primăria i-ar vrea pe Vali & Lucian Bărbulescu, Optick sau Pascal Junior (unul dintre ei), toţi fiind consideraţi DJ de notorietate naţională. De asemenea, primăria mai vreo o trupă locală pentru un concert de 55 de minute, nominalizând aici Magazinul de Muzică, un DJ de notorietate locală şi un MC local.

Programul de Revelion ar fi următorul: 20.00 – 20.25 – MC şi DJ local; 20.30 – 21.25 – Magazinul de Muzică; 21.30 – 22.30 – DJ naţional; 22.35 – 23.30 – Antonia; 23.35 – 00.40 – The Motans (cu pauză de 5 minute pentru artificiile de la miezul nopţii); 00.40 – 01.15 – MC şi DJ local. Organizatorul trebuie să vină şi cu scena şi dotările de rigoare (două ecrane LED, tunuri de căldură, generator electric, tunuri de fum verticale, tunuri de confetti profesionale etc).