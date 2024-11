Revelionul în Poiana Brașov, mai scump decât în marile capitale. La Aurelius Împăratul Romanilor plătești dublu față de Courtyard New York Manhattan

E mai ieftin să te cazezi la Courtyard New York decât în Poiana Brașov FOTO Courtyard New York Manhattan

Românii care își doresc să petreacă Revelionul în stațiunile montane din țară trebuie să se pregătească pentru prețuri exorbitante, care ajung să depășească cu mult ofertele din destinații de top din Europa de Vest sau Statele Unite.

O analiză a jurnaliștilor de la Adevărul, realizată pe platforma Booking.com pentru perioada 30 decembrie 2024 – 3 ianuarie 2025 arată că, în Poiana Brașov, costurile pentru un sejur de patru nopți la hoteluri de lux sunt chiar și de două-trei ori mai mari decât la hoteluri de trei și patru stele din New York sau Londra, în zone centrale.

În Poiana Brașov, prețurile pentru patru nopți sunt amețitoare. De exemplu, un sejur la Hotelul Aurelius Împăratul Romanilor ajunge la 4.428 de euro, cu mic dejun inclus, pentru doi adulți și un copil. Alte hoteluri de top din stațiune nu se lasă mai prejos: Ana Hotels Bradul cere 3.437 de euro, iar Hotel Casa Viorel oferă cazare pentru 3.034 de euro. Aceste sume situează stațiunea românească la un nivel inaccesibil pentru majoritatea familiilor, depășind cu mult costurile pentru vacanțe similare în capitalele internaționale.

În comparație, New York, recunoscut pentru prețurile sale ridicate, pare o opțiune mai accesibilă. În Manhattan, un sejur de patru nopți la hoteluri de patru stele costă semnificativ mai puțin. La Courtyard New York Manhattan, de exemplu, o cameră deluxe pentru aceeași perioadă costă 2.146 de euro, în timp ce la Hotelul The Renwick prețul este de 2.195 de euro pentru o suită privată. Un alt exemplu este Hotel 50 Bowery, unde o cameră dublă pentru doi adulți și un copil costă 2.214 euro. Chiar și adăugând costul unui zbor dus-întors pentru trei persoane, care se ridică la 2.679 de euro, totalul pentru un Revelion în New York rămâne mai mic decât cel pentru cazarea exclusivă în Poiana Brașov.

O situație similară se regăsește și în Londra, una dintre cele mai vizitate metropole ale lumii. Prețurile pentru un sejur în perioada Revelionului sunt considerabil mai mici decât cele din Poiana Brașov, chiar și în zone exclusiviste. De exemplu, la London Court Hotel, situat în Kensington, costul pentru patru nopți pentru trei persoane este de doar 1.207 euro. În zona Westminster, la YHA London Central, o cameră cvadruplă costă 1.226 euro, iar la Cleveland Residence Chelsea, tot în Kensington, prețul pentru aceeași perioadă este de 1.124 euro. Chiar și cu un bilet de avion dus-întors pentru trei persoane, care costă 939 de euro, un Revelion la Londra, cu cazare bună și transport inclus, ajunge la aproximativ 2.000 de euro, mai puțin decât doar cazarea în hotelurile de top din Poiana Brașov.

Deși Poiana Brașov rămâne o destinație populară pentru sărbători, tarifele prohibitive tind să alunge turiștii români către opțiuni internaționale mai avantajoase, unde cazarea, serviciile și, adesea, experiența în ansamblu sunt mult mai bine adaptate la prețurile cerute.

