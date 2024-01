Joe Biden, preşedintele SUA, și Prima Doamnă au petrecut ajunul şi Anul Nou pe Insulele Virgine, unde au căutat să stea departe de lumina reflectoarelor, în condiţiile în care războaiele din Ucraina şi Gaza continuă, iar poporul american se pregăteşte pentru alegerile prezidenţiale din 2024, transmite EFE.

Președintele Americii, însoţit de Prima Doamnă, Jill Biden, şi de o nepoată a cuplului, Natalie, sunt cazaţi la o proprietate de pe insula paradisiacă Santa Cruz, în Insulele Virgine americane, printre palmieri, soare şi apele turcoaz ale Mării Caraibilor.

Biden a ajuns miercuri în Santa Cruz şi a fost văzut abia sâmbătă în faţa camerelor de luat vederi, când a mers la liturghie în Christiansted, cel mai mare oraş de pe insulă.

Liderul este al doilea preşedinte catolic al Statelor Unite după John F. Kennedy (1961-1963), obişnuieşte să participe la liturghie în fiecare sâmbătă, fie că este la Washington, la Wilmington (statul Delaware), oraşul în care a copilărit, sau, ca acum, pe o insulă din Caraibe.

După liturghie, Biden şi Prima Doamnă au înregistrat un interviu cu prezentatorul de televiziune Ryan Seacrest ce urma să fie difuzat în seara zilei de 31 decembrie, ca parte a unui program special al postului ABC.

Mai târziu, Joe şi Jill Biden au luat cina la Too Chez, unul dintre cele mai bune restaurante de pe insulă, iar ulterior preşedintele a apărut în faţa presei cu care a stat de vorbă.

Când a fost întrebat care este planul său de Anul Nou, Biden a răspuns în glumă: "Să revin la anul". Preşedintele a mai glumit puţin cu presa şi a dispărut imediat în vehiculul său blindat fără să abordeze chestiuni mai sensibile precum Ucraina sau miliardarul republican Donald Trump, care este favorit în cursa electorală din 2024.

Mai mulţi membri ai Partidului Republican l-au criticat dur în ultimele zile pe Biden pentru că a plecat în vacanţă în Santa Cruz, imediat după ce şi-a petrecut Crăciunul cu familia, la Camp David, reşedinţa prezidenţială din munţii statului Maryland, lângă capitala SUA.

