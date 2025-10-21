Revelion de bogați, în România. Cât costă să petreci noaptea dintre ani în localurile de lux din Poiana Brașov

Poiana Brașov (Brașov), Sinaia (Prahova), Azuga (Prahova), Predeal (Brașov) și Bușteni (Prahova) se numără printre stațiunile montane din România „cel mai bine cotate”, dar și cele mai scumpe. Prima menționată conduce „topul”, din punctul de vedere al tarifelor.

Marile hoteluri din stațiunile montane au anunțat pachetele de cazare pentru revelion, consultate de Ziare.com:

Ana Hotels (Poiana Brașov) - de la 4.208 euro

Ana Hotels organizează revelionul în două locații - Ana Hotels Sport, Bradul, respectiv în două saloane: în Ana Ballroom, unde „The Grand Experience” costă 2.138 de euro de persoană, în cameră dublă, pentru sejur. Cei ce aleg Restaurant Altitude, respectiv experiența „The Stylish Escape” achită de la 2.104 euro pentru un loc. Pentru copiii de 4-12 ani se achită încă 40 de euro pe noapte. În prețurile menționate sunt incluse diverse „experiențe tematice”, plus, acces la SPA, kids club, un voucher SPA de 100 de euro/cameră.

La Ballroom, pe 30 decembrie, Theo Rose va susține un moment artistic, iar pe 31 și pe 1 vor concerta Goldsingers și Delafun. Pentru cealaltă locație încă nu a fost anunțați muzicanții.

Teleferic Grand Hotel (Poiana Brașov) - de la 3.938 de euro

La „Telefericul” din Poiana Brașov, tariful „pentru 1 persoană, loc în cameră”, pleacă de la 1.969 de euro. Un cuplu va plăti „de la” 3.938 de euro pentru „Grand Revelion”. Pachetul cuprinde cazare în perioada 30 decembrie 2025 - 3 ianuarie 2026. Mai exact: patru nopți de cazare, trei mic-dejunuri bufet, pe 30 decembrie cină grecească bufet și muzică live Alexia Talavutis, cină festivă de revelion open bar, cu muzică live - Mandinga, Raluka Balcanic Show, Bogdan Simion și Lăutarii de Mătase, Trupa Voque, Trupa 6 și Atomic Band. Pe 1 ianuarie urmează un brunch, cină românească bufet și muzică live - Raluca Diaconu, iar pe 2 ianuarie, cină latino-americană bufet și muzică live - The Cuban Project Show.

Ads

Cele mai scumpe pachete ajung la 2.529 de euro de persoană, adică la 5.058 de euro de cuplu sau familie fără copil. Tratamentele SPA, coaforul, serviciile de închiriere showboard, instructorul de schi se realizează contra cost.

Hotel Aurelius (Poiana Brașov) - de la 3.200 de euro

„Aurelius - Împăratul Romanilor” propune vizitatorilor un pachet pentru perioada 30 decembrie 2025 - 2 ianuarie 2026 cu tarife începând „de la” 1.600 de euro, preț „pentru loc în cameră dublă”. Practic, un cuplu ar urma să plătească „de la” 3.200 de euro pentru pachetul ce include „cazare cu mic-dejun, cină românească pe 30 decembrie - cu muzică live”, masa de revelion, cină festivă de 1 ianuarie cu muzică live, acces la SPA și fitness. De revelion va concerta Theo Rose, iar în prima zi din an Georgiana Lobonț.

Hotel Alpin (Poiana Brașov) - de la 2.390 de euro

La Hotel Alpin, cea mai ieftină cameră, „standard double room”, costă 1.195 de persoană, deci un cuplu, ori doi prieteni vor achita împreună 2.390 de euro. În plus, pentru copiii de peste 3 ani se plătește de la 405 la 550 de euro.

Ads

Pachetul include patru nopți de cazare cu demipensiune, „cine tematice în fiecare seară, mega-show de cabaret în fiecare seară, artiști de renume național, momente unice în elementele focului și a gheții, brunch tradițional pe 1 ianuarie”. Pe 30 decembrie va concerta Loredana Groza, iar pe 31 decembrie Irina Rimes.

Silver Mountain (Poiana Brașov) - de la 1.845 de euro

La Silver Mountain, pachetul de trei nopți pentru două persoane pleacă de la 1.845 de euro, iar cel de patru nopți, de la 2.091 euro. Oferta include cazare cu mic-dejun, cina festivă de revelion, brunch și cină cu muzică live - Marcel Pavel, pe 1 ianuarie, plus acces la SPA și la sala de fitness.

Balvanyos Resort (Balvanyos, Covasna) - de la 1.820 de euro

Într-un cunoscut hotel din Covasna, centrul Balvanyos, pachetul de trei nopți de cazare în „cameră superioară” sau „junior suite” costă de la 910 euro de persoană, adică 1.820 de euro pentru un cuplu.

Tarifele ajung și la 3.500 de euro pentru un apartament, pentru pachetul de trei nopți, în perioada 30 decembrie 2025 - 2 ianuarie 2026.

Pentru copiii de 6-14 ani, cazați împreună cu părinții, cu pat suplimentar, se achită 50% din tariful pachetului. Copiii peste 14 ani sunt considerați adulți și figurează cu tariful integral.

Ads