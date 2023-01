Experiența unor români care au prins o "super-ofertă" de Revelion în Bulgaria: "Mâncare pe care nici câinele nu ar mânca-o!"

Vacanța de Revelion a românilor se încheie pe 2 ianuarie, iar cei care l-au petrecut departe de casă împărtășesc impresii în mediul online.

Unii au ales să petreacă la munte câteva zile, în România, în timp ce alții au ales destinații din alte țări.

Nu toți sunt mulțumiți de alegerile făcute. Este cazul unei românce care s-a declarat nemulțumită de condițiile oferite într-un hotel din Bulgaria, după cum a scris pe Facebook.

"În prima zi a anului 2023 aș dori să vin cu câteva păreri despre Hotel Orbilux Bansko unde am petrecut câteva zile de Revelion, urmând că mâine să plecăm spre casă. Am plătit 500 € pentru 2 persoane incluzând cazarea, mic dejun și cină (inclusiv cină de Revelion).

La prima vedere ar părea o super oferta, având în vedere prețurile din perioada această, cu atât mai mult cu cât hotelul ne punea la dispoziție piscină interioară și saună…însă experiență nu a fost tocmai plăcută. O să punctez doar 3 principale probleme (pe lângă alte minusuri).

Încep prin a menționa că mâncarea a fost groaznică, rece, fără gust, iar în noaptea de Revelion am avut aperitiv roșii cu cașcaval și puțin Pesto deasupra, atât!!! Iar felul doi (și ultimul) a fost piure cu carne fiartă de porc. Ne-au mai aruncat pe masă câte o bucată de plăcintă cu brânză, nu mai menționez ce gust avea, iar la final tort, care spre surprinderea mea a fost singurul comestibil. Prin urmare, ca o concluzie, oferă mâncare pe care nici câinele nu ar mânca-o!

A doua problema: în camere este frig, ziua opresc căldura, a trebuit să cer un calorifer. și nu, nu am avut ghinion de camera, majoritatea aveau aceleași nemulțumiri.

Al treilea minus, însă nu ultimul, ar mai fi faptul că apă din piscină nu cred că avea mai mult de 18-19 grade, era imposibil să faci baie în ea, mirosea urat și era frig. în saună mirosea urât și scurgerile de la dușuri erau înfundate!

Ca o concluzie, nu recomand Hotel Orbilux Bansko!", a scris femeia pe grupul Am fost acolo.

"Nu am vrut lux, am vrut câteva lucruri decente: curățenie, căldură și mâncare comestibilă. Dacă voiam lux pretențiile erau mai mari", a precizat aceasta în comentarii.

"La 500 euro două persoane, ce așteptări poți avea?"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

"Scuzați-mă, dar la 500 euro 2 persoane ce așteptări poți avea?"

"Pe principiul asta, doamnă, dacă îți cumperi un automobil low-cost ar trebui să vină fără parbriz, roți și volan? Eu nu cred că un hotel de trei stele din Germania, care costă cam tot atât ca acest hotel, își permite să ofere astfel de experiențe! Cunosc Bulgaria, dar nu aș recomanda această țară pentru petrecerea unui concediu adevărat!"

"Tot timpul gândiți-vă că la cât sunt de scumpe materiile prime și celelalte cheltuielile, nimeni nu are cum să ofere condiții foarte bune la preturi foarte mici."

"Prețul este extraordinar de mic, imposibil să poți da servicii! Când alegi oferta cea mai mică clar ascunde ceva!"

"Prețul pe care l-ați plătit este nu mic, foarte mic… 500 euro cazare Câteva zile (câte?) cu mâncare inclusă (câte mese/zi) și cină de Revelion, plus acces la piscină și spa? La acest preț e clar că se face rabat de la calitate, nu ar avea cum altfel."

"Noi am stat în Veliko și am mers la revelion la un “party” la o tavernă în Arbanasi, unde ne-a costat 55€ / pers (redus de la 65 €, că eram mai mulți) și am primit un aperitiv cu roșii, castraveți, o bucată de brânză și un ardei copt (fără pâine), felul principal a fost fix ce spuneți și dvs, apoi “plăcintă” aia cu brânză și desert lavă cake. O sticlă de 500ml de apă, un suc (fanta, cola), o răchie bulgărească. Deci se practică probabil aceeași rețeta, peste tot, că bulgarii care erau la tavernă nu erau surprinși".

