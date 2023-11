Românii, șocați de prețurile cerute pentru revelion sau Crăciun: ”Cade cabana pe tine și mai stai și cu proprietarii în casă”

Cu nici două luni înainte de sărbătorile de iarnă, românii sunt cuprinși de febra organizării vacanței de final de an. Rețelele de socializare abundă în anunțuri venite din partea proprietarilor de pensiuni și cabane, însă prețurile cerute sunt astronomice în comparație cu puterea de cumpărare a celor mai mulți.

Pe grupurile de Facebook dedicate Crăciunului și Revelionului 2023-2024 s-au format două tabere. De-o parte sunt turiștii care caută să închirieze o cabană la un preț decent într-o zonă de munte, iar de cealaltă sunt proprietarii care încearcă să explice de ce au ajuns să ceară și câte 300 de euro de persoană pe noapte.

”Ce naiba e cu prețurile astea???”

”Ce naiba e cu prețurile astea??? 4000 euro o cabana pentru 10 persoane?????? PE 3 NOPTI??? Înțeleg că e revelionul, fraților, dar nu cresc salariile în decembrie. Dau 2000€ și pică cabana pe tine sau mai stai și cu proprietarii în casa???? Reveniți-vă!!! Înțeleg că ați auzit că se fac bani, dar nu poți să-ți lași casa cu toate cele în ea cu niște paturi vai și amar și să pui un preț de te doare mintea. Postează oamenii anunțuri că își doresc cabana cu nr x de locuri și unii postează o poză cu cabana din față. Nu scrie preț, nu sunt poze cu paturi, NIMIC. Nici măcar județul. "Oferta de revelion" 1500 lei de persoana???”, este postarea unui participant anonim publicată pe grupul de Facebook Revelion și Crăciun 2024.

Mesajul a avut peste o sută de comentarii, cei mai mulți dintre internauții care au reacționat la necazul omului explicând că vacanța de final de an se rezervă încă din primăvară pentru a avea un preț rezonabil și siguranța că vei ”prinde” o cabană sau pensiune ce oferă condiții decente.

”Revelionul se rezervă din timp ca să îl iei la un preț bun și să ai de unde alege… în momentul de față găsești ce a rămas și la preț mare”, comentează unul dintre membrii din grup. ”Eventual rezervi aceeași cabana cu anul anterior, sa fii sigur. Pai și noi am cautat din mai și am dat de o țeapă. Ne-a ținut omul pana în septembrie până ne-am dat noi seama că e țeapă. Oricum prețurile sunt foarte mari și avansurile din nou foarte mari”, scrie un alt membru din grup.

Altul susține că a început căutările pentru petrecerea de revelion de la mijlocul verii, reușind să găsească într-un final ce-I trebuia pentru grupul lui de prieteni: ” din Septembrie este târziu rău …noi avem o cabana de închiriat cu 4 dormitoare cu băi proprii, loc de joaca pentru copiii, curte, living cu bucătărie utilată, foișor, grătar și ceaun etc… și am rezervat-o la un preț zicem noi ok deja de prin Iulie”, explică omul.

Alți turiști spun că într-adevăr prețurile pentru închirierea unei cabane în perioada sărbătorilor de iarnă s-au dublat față de anul trecut.

”Revelionul nu are același preț în fiecare an. În zona mea, anul trecut, prețurile erau și de 350 lei/persoana/zi. Cu mâncare, muzica live, colindători etc… în momentul de față prețurile sunt de 550-650 lei de persoana. Asta din cauză că mâncarea s-a scumpit și mai mult, energia electrică, mâna de lucru și toate celelalte… deci un an cu altul nu este același preț”, explică un membru din grup.

”Ești norocos la 4000 euro”

Sunt și turiști care susțin că prețul de 4000 de euro pentru o cabană de Revelion este chiar decent în comparație cu ce oferte au găsit în zona Maramureșului.

”Eu și grupul meu nu am cerut "comoditate" noi mergem să ne distram, atât! Pretențiile noastre au fost normale zic eu, dorind doar sa fim singuri în cazare și să avem pârtie măcar la o ora distanță de noi chiar și mai aproape dacă se putea. Sunt perfect de acord sa dam 10.000 de lei - vorbesc de cazul meu, cu 4 dormitoare ok - dar cu condiția sa aibă alte facilități incluse atunci nu mi se pare mult.

Am avut o oferta în Maramureș în care prețul pe 3 nopți era 95000 lei (ciubăr inclus, mic dejun și masa festiva în noaptea revelionului) Pai e super ok, dar sau dau 95000 doar pe cazare iartă ma pe mine NU! … Doar ca idee, cazarea respectiva nu este închiriată nici astăzi!”.

”Ești norocos la 4000 euro, eu am primit oferte de 8000 euro fără nimic inclus...doar cazarea”, se ”laudă” un alt turist.

”Cumperi cabana cu banii ăia!”, a concluzionat un alt internaut.

”Comentariul omului de mai sus este o jignire la adresa tuturor celor care au făcut vreodată o investiție”

De cealaltă parte sunt oamenii din industria hotelieră. Au fost câteva comentarii la postare în care proprietarii de pensiuni explicau de ce au oferte atât de scumpe.

”Nu zic ca nu sunt foarte multi bani, da e clar ca nu ai construit /cumpărat nimic în zilele astea. Minim 3500 euro ca să mobilezi o camera (pat, saltea, noptiere, dulap, birou, masă, scaune, corpuri de iluminat, perdele, draperii, lenjerie, etc). Nu e chiar așa ușor cum pare....”

”Comentariul omului de mai sus este o jignire la adresa tuturor celor care au făcut vreodată o investiție de acest fel, si nu poate veni decât de la cineva care nu știe despre ce este vorba.

2. Aveți posibilitatea sa ma contraziceți postând aici o lista cu preturi, sa vedem toți cum poți sa te descurci mai bine. Poate găsim soluții sa le arătam investitorilor cum să facă mai ieftin si așa ajungem sa avem si preturi mai mici la cazare”, continuă respectivul pledoaria.

Făcând o comparație cu prețurile de anul trecut este evident că acestea s-au dublat. Pe 31 octombrie 2022, 4.944 de euro pachetul de revelion, la un hotel de patru stele din centrul Brașovului. Pachetul cuprinde cazarea pentru două persoane, timp de trei nopți, într-un apartament de lux (lifestyle suite).

Tarifele pentru un apartament de lux la vilele de exclusiviste din Sinaia, amplasate pe Drumul Cotei, aveau oferte de 3000 -3500 de lei pentru trei nopți de cazare, cu mic dejun, în timp ce vilele din zona Valea Prahovei, cu o capacitate de cazare de 10 persoane, se închiriau pentru Revelion cu 2000 de euro, fără masă.

