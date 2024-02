Calculele unui român care vrea să revină în țară: "Ce salariu net este bun pentru București?"/ "Poți lejer să treci de 4.300 de euro dacă ești bun"

Mulți dintre românii care pleacă să lucreze în străinătate au în plan să revină în țară după un timp. Unii planifică întoarcerea după ce reușesc să economisească anumite sume de bani, alți se întorc pe neprevăzute.

Este cazul relatat de un tânăr care lucrează în Danemarca și urmează să se întoarcă în România. Acesta vrea să afle ce salariu ar fi decent pentru viața din București.

"Ce salariu net este bun pentru București?"

Lucrez pe frontend (n.r partea a unei aplicații sau a unui site web cu care utilizatorii interacționează direct) în Danemarca, la o companie Fintech (n.r Tehnologie Financiară). Am experiență 10 ani, mostly Typescript, Angular, Java ceva React. Aici sunt plătit net 4300 euro pe lună.

Mă tentează o revenire în țară, așadar sunt curios ce salariu aș putea accesa net, în euro?

Ezit puțin să mă mut, work-life balance aici fiind chiar ok. Vii la office la 9.00, pleci la 16.30, ești acasă la 17.30. Colegi super care te ajută la nevoie. Situația familiei e cea care mă determină să mă gândesc la pasul ăsta.

Precizez că am auzit multe povești de groază de la mai mulți oameni și iată sunt aici să întreb direct unele lucruri. Nu vreau să par ignorant sau cu fumuri în cap. Am plecat din țară la 18 ani. Literalmente nu știu nimic concret din țară și caut informații ajutătoare de la voi.

Din spusele românilor care au plecat din Ro:

management dezorganizat și dictatorial

work-life balance nu prea bun fiind prins în trafic nașpa de la 7-9 dimineață, overtime cerut de boss, pleci la 18-19 și abia mai ai timp de ține ajungând acasă pe la 20-21

waterfall predomină în loc de SCRUM (n.r două metodologii diferite de gestionare a proiectelor în domeniul IT)

colegi cu atitudinea toxică "nu înțelegi codul asta? Can't help you bro, descurcă-te"

zile de concediu puține (aici primim 25 de zile anual)

salariu care să nu merite stresul întâlnit

Sunt toate aceste lucruri des întâlnite? Sunt spusele lor adevărate? Din ce aud de pe colo, colo dacă primești 1700 euro net lunar e bun, este așa oare? Cam cât din suma asta contribui la pensie privată?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Am avut aceleași preconcepții"

Acesta a primit sute de răspunsuri, unele dintre ele contradictorii. Unii dintre cei care au parcurs a rândul lor drumul de întoarcere spre România se declară mulțumiți de câștigurile actuale.

"Salut, eu m-am întors în țară după pandemie, locuisem 3 ani în Spania. Am avut aceleași preconcepții când m-am întors în țară, dar marea majoritate au pierit imediat ce m-am întors.

Ca nivel de salariu, poți merge relativ ușor spre 4000€ având în vedere experiență ta.

În mare parte o să lucrezi tot cu echipe din afară, în România se face destul de mult outsourcing. Sau poți merge spre freelance, ieși mai bine decât salariul normal și taxele foarte mici.

Având în vedere cele mai de sus, rar o să ai managementul din România (cel puțin dacă ești în outsourcing).

Colegii români cu care am interacționat sunt ok, dar nicăieri nu e pădurea doar verde.

Work life balance, eu zic că e ok, depinde și pentru ce firme lucrezi, cu clienții bancari nu prea ai, în rest nu am avut probleme, îți termini taskurile, eșți liber.

Sunt firme care dau 25 și aici (nu multe, nu toate), dar au început să apă apar sick days și alte tipuri de libere pe lângă cele 22-25.

Traficul poate fi un impediment în orașele mari, dar poți să îți iei un mijloc de transport alternativ.

Sincer mie de ce mi-e dor din Spania sunt oamenii pe care îi știam, în rest nu pot spune că îmi lipsește ceva."

"O grămadă de libertate din punctul meu de vedere"

"Hello, și eu m-am întors în țară după aprox 7-8 ani și sunt super mulțumită. M-am mutat de un an în România, și sincer deja am reușit să fac o grămadă de chestii, încă mă adaptez la unele diferențe culturale, și încă mai învăț română (la mine în familie nu se vorbește doar română), dar în rest, în Ro, este o grămadă de libertate din punctul meu de vedere. Clar sunt și chestii nașpa, ca peste tot, depinde care parte a paharului o vezi. Mult succes!"

"Încearcă o companie mare. De exemplu la Adobe poți să treci de 4000 euro, cu tot cu stocks.(RSU, ESPP).

În cazul meu, work life balance e destul de bun. Noi la 12:00 avem daily și poți să începi să lucrezi când vrei tu înainte de 12:00. Eu am unele zile când încep chiar la 12:00.

După 18:00 nu se așteaptă nimeni să fii online. Teoretic poți lucra în fiecare zi 12:00 - 18:00 dacă îți termini treaba.

Avem 25 de zile/an concediu + încă 6 zile în plus "global wellbeing days". Practic e o vineri/luni o dată la 2 luni când e liberă toată firma. Sărbătorile legale din weekend sunt recuperate și ele (fie vineri, fie luni)."

"Salariul depinde foarte mult de cunoștințe. Poți lejer să treci de 4.300 euro net în România dacă eșți bun, mai ales la 10 ani experiență.

Iar management-ul, work life balance-ul și chiar și colegii, depind de locul de muncă. În general, cu cât câștigi mai bine, cu atât o să fie și colectivul mai bun pentru că o să lucrezi pentru o companie cu standarde mai ridicate care își permite să angajeze developeri și manageri mai buni. E o corelație directă între compensație și cât de bun este un loc de muncă. Companiile care plătesc prost își permit să angajeze doar oameni praf și în consecință și colectivul o să fie de căcat."

"Sistemul învățământ praf dacă o să ai copii"

Alții se referă la dezavantaje.

"Și ar mai fi și alte probleme, legat de sistemul medical care e praf, sistemul învățământ praf dacă o să ai copii, oameni nașpa și necivilizați care nu te lasă să dormi noaptea și dacă suni la poliție ori îți dau ție amendă ori nu vin deloc, poluare mare care nu te lasă să respiri niciodată, dacă îți place să te plimbi sau să faci mișcare în aer liber, pe scurt oamenii sunt din ce în ce mai neciopliți și necivilizați și asta o să-ți mănânce nervii în fiecare secundă petrecută aici și neputința de a aduce o schimbare. Ești într-o societate civilizată, rămâi acolo. Chiar dacă ai putea și aici să câștigi la fel, nu merită, eu m-am întors din Danemarca în 2015 și în primii 3 ani am regretat în fiecare zi".

"Poți să vii aici cam pe aceiași (+- 500 euro) și cheltuieli la jumătate, zile libere o să ai obligatoriu minim 21, multe firme dau mai multe, eu am 25 + sick days, legat de colegi, manageri, depinde de noroc aici, eu am dat de oameni ok în majoritatea cazurilor, work-life balance e ok la corporații, e mai nașpa la firmele mici doar".

"Eu nu știu cum să fac să plec din țară asta și tu.. Înțeleg că poate ai ceva dificultăți și ești nevoit să revii în țară, dar totuși, încearcă să-ți rezolvi problemele din țară diferit, fără să vii în România, poate reușești. Diferența dintre țări este atât de mare încât o să ai un șoc imens. Sorry dacă nu e chiar răspunsul pe care ți-l dorești, dar chiar te-aș sfătui să nu revii în țară. Spor în ce faci!".