Român revenit în țară pentru o lună: "Trebuie să îți forțezi semenii să dea dovadă de un minimum bun-simț". Incidentele care l-au supărat

Mulți români care au plecat din țară și lucrează în străinătate așteaptă cu nerăbdare să revină și să îi regăsească pe cei dragi. Unii au parte de situații neplăcute care le amintesc unele dintre motivele care i-au determinat să plece.

Un român care s-a mutat din țară și a revenit pentru o lună a relatat în mediul online câteva incidente care i-au lăsat un gust amar.

"Cel puțin bucureștenii, dacă nu toți românii, sunt total lipsiți de empatie și de bun-simț"

Din cauza unor împrejurări nefaste, trebuie să petrec o lună în România, unde n-am mai fost dinainte de pandemie. Nu-mi dădusem seama până acum că, cel puțin bucureștenii, dacă nu toți românii, sunt total lipsiți de empatie și de bun-simț. Am făcut 5 minute pe jos pe Vasile Lascăr între Piața Gemeni și strada M. Rosetti și am fost stropit din cap până în picioare de 6 mașini pe care nu am avut cum să le evit și a trebuit să mă feresc de toate celelalte. Ce fel de idiot trebuie să fii să circuli cu șiroaiele alea de apă în jurul tău și să nu îți treacă de loc prin cap că sunt și oameni pe trotuar?

Ăsta nu este singurul incident de lipsă de bun simț. Se vede peste tot. Încă de când m-am urcat în avion unde deși sunt locuri alocate, toată lumea se așează pe unde apucă, mi-am făcut nervi. Am asistat la o discuție aprinsă între doi concetățeni care încercau să se convingă unul pe altul să cedeze locul de la ieșirea de urgență pentru că amândoi voiau să stea lângă jumătatea mai bună, ca să văd peste 5 minute cum pleacă amândoi de acolo pentru că au venit persoanele care chiar plătiseră pentru locul ăla. Imediat cum se aprinde semnalul de pus centurile, sunt măcar 4 oameni care se ridică să-și caute ceva. Cum aterizează avionul, deși luminile sunt încă stinse, se ridică cineva să-și caute în bagaj... Este o experiență extraordinară (pe care a trebuit să o pățesc de 6 ori în ultimele 3 săptămâni, de aici și exasperarea).

Ads

În general, pe stradă, foarte des se întâmplă să trebuiască să zic ”pardon” unui grup care ocupă tot trotuarul și să îndur niște priviri cu ură, o dată am auzit și ”ce nesimțit” de la 3 domnișoare care mergeau agale la braț.

Voiam să intru într-un magazin și mi-am dat seama că cineva vrea să iasă. Am făcut un pas înapoi și am ținut ușa cu un politicos ”vă rog” și cucoană care ieșea mi-a dat un umăr și s-a uitat urât la mine.

Oprit la trecere de pietoni? Doar dacă sari în fața mașinii și nici atunci nu oprește efectiv, doar încetinește un pic.

Spun bună ziua când intru într-un magazin și vânzătorul/ vânzătoarea nu zice nimic...

Am intrat într-un restaurat înainte să îmi dau seama că e gol și când am văzut că nu e nimeni, am întrebat chelnerul dacă este deschis. M-a întrebat ”crezi că stau de prost aici?!”

Toate micile interacțiuni de genul ăsta în care trebuie să îți forțezi semenii să dea dovadă de un minim bun-simț ocupă atât de mult timp care ar putea să fie folosit la altceva.

Ads

Sunt ud și supărat", a scris acesta pe Reddit.

"Lumea intră în tine la magazin, în metrou, pe stradă și nu își cere scuze"

În comentarii, mulți îi împărtășesc impresiile.

"Chiar există o lipsă totală de respect asupra altor oameni în spațiul public, mai ales în București, mai ales la volan."

Când m-am întors în Ro am fost șocat că lumea intră în tine la magazin, în metrou, pe stradă și nu își cere scuze. În alte țări, la fiecare contact, oricât de mic, ambele părți zic "Sorry!".

"Am văzut oameni buni și drăguți unii cu alții"

Alții îl temperează.

"Cred că este vorba la ce te uiți, la fel mergând prin București am văzut oameni buni și drăguți unii cu alții. Am văzut voluntari făcând curățenie, polițiști drăguți cu turiștii, dând indicații, etc. Dacă te oprești la un de ce nu mi-a răspuns vânzătoarea la bună ziua și te consumi din asta nu îți mai rămâne timp să vezi lucrurile bune din jur."

Ads

"Pentru partea cu ploaia nu te enervezi pe cine trebuie: primari.

Și eu am fost ciuciulete din cap până în picioare când mergeam la serviciu și nu înțelegeam de ce, că mașinile nu păreau să circule extraordinar de repede. Apoi an fost eu șoferul care a condus pe ploaie și, în același loc, mergând cu o viteză normală de vreo 40 km/h, am stropit pe trotuar și aș fi udat orice pieton (nu era nimeni atunci pe trotuar).

De ce? Pentru că nu avem canalizare pentru apă de pe carosabil. Nu există rigole, dar există multiple denivelări și te trezești că mașina creează valuri de tsunami. Este groaznic și pentru că tot praful și jegul de pe carosabil nu pot fi drenate. Ele stagnează la limita cu bordură până se evaporă complet apă (crește umiditatea atmosferică la procente nesănătoase), apoi revin în atmosfera."

"E un sindrom încă nedocumentat"

"Eu cred că e un sindrom încă nedocumentat. Toți românii care locuiesc afară vizitează România și dau cu rahat. Acum, nu contestă nimeni că ar fi România un loc perfect ... dar ce e aiurea e că plecați afară, într-un loc perfect, cu oameni frumoși și cu toate astea când veniți în țară nu aveți povești frumoase de spus despre locul în care sunteți ... totul e o plângere la adresa țării, vai ce oameni, vai ce orașe ... nu știu cum suportați să locuiți aici etc. E penibil.

Ads

Îmi pare rău că ai trecut prin chestiile astea și că ai avut o experiență urâtă, dar nu pot să înțeleg cum crezi că doar în România se putea întâmplă asta."

"Dacă i se întâmplă acolo ceva similar, n-are unde să se plângă, că i se spune "nu-ți place, du-te acasă".

Așa că se plânge acasă, de ce i se întâmplă acasă."

"Se întâmplă peste tot, nu doar cu românii"

"Ce spui tu aici se întâmplă peste tot, nu doar cu românii, nu doar în România (poate că în Ro șoferii devin mai animale când urcă la volan, mai ales în București). Să vezi asiaticii în avion, să vezi turiștii în orașele turistice, să vezi jale de șoferi prin țările cu apă caldă.

Nu înțeleg sensibilitatea asta a ta, zic eu, exagerată”.

Ads