Tânărul care vrea să se întoarcă în România și să investească banii munciți în străinătate. "Vino, că e nevoie de fonduri pentru pensiile speciale"

Mulți dintre românii care au plecat să lucreze în străinătate pentru salarii mai mari speră să întoarcă într-o zi în țară, după ce reușesc să economisească bani.

Este cazul unui tânăr care la doar 25 de ani a reușit să pună deoparte împreună cu partenera sa 50.000 de euro. Cei doi au lucrat în Italia și se gândesc să revină în România, unde să-i investească într-o afacere, după cum a relatat tânărul în mediul online.

"Vreau să mă întorc în țară, oare?"

"Salutare, sunt M25, nu dați cu roșii vă rog. Am lucrat dur cu partenera câțiva ani în Italia, am adunat 50k împreună deoparte, tare ne-am dori să ne deschidem o cafenea/ bar în țară. Știu că trebuie luate în calcul locația, orașul etc. Dar vă întreb pe voi, poate aveți ceva restaurant/ cafenea/ bar deschis: pe unde sunteți și cum vă merge? Mulțumesc și sănătate la toți!", a scris acesta pe Reddit.

"Așteaptă 2025 să iei decizia"

Mulți dintre cei care au comentat sunt rezervați în privința planurilor de investiții în România pentru perioada următoare.

"În general peste tot e plin de cafenele/ baruri, trebuie să te gândești cu ce vii, dacă aduci ceva nou, dacă e de fițe etc.

În orașul meu natal genul asta de afaceri vin și pleacă ca melcii după ploaie, e păcat de banii munciți".

"O pizzerie ieftină și faci mult mai mulți bani decât cu o cafenea. Lumea e mai tot timpul pe grabă, iar pizza ieftină să-ți potolești foamea nu găsești."

"Dacă nu deții spațiul în proprietate șansele să faci cafeneaua rentabilă sunt aproape zero."

"Eu te-aș sfătui (că tot vii din Italia și romanul e mare amator de pizza) să deschizi o pizzerie, România e pe locul 2 în lume la comenzile de pizza".

"Așteaptă 2025 să iei decizia. Îmi mulțumești atunci."

"Vino, că e nevoie de fonduri pentru pensiile speciale"

"Idee mai bună, alege o țară, vezi cum e acolo și deschide un local cu specific românesc într-un oraș mare. Nu toate țările au așa ceva. Puncte bonus dacă e destinație turistică."

"Eu aș mai sta 10 ani acolo sau dacă mi-aș deschide o afacere aș încerca întâi în Italia."

"Vino că e nevoie de fonduri pentru pensiile speciale. La fel, "împăratul" își îmbunătățește vila de protocol cu 7 milioane euro din bani publici, oricând e nevoie de extra contribuabili."

Nu te descuraja de procentul de 60% elevi de clasa a 8-a ce nu au luat notă de trecere la matematică la evaluarea națională, nici de faptul că mori cu zile prin spitale sau pe șosele, de inflația record ce o avem în RO sau de dobânzile pe care următoarele generații vor trebui să le plătească la creditele pe care guvernanții noștri le contractează unul după altul, ce e mai frumos decât să te întorci acasă?"

"Nu este deloc o idee bună să reveniți într-un spațiu atât de vulnerabil și neserios"

"Stai, prietene, acolo, vrei să împărți aici profitul cu toți gherțoii mafioți?"

"Economia României este extrem de instabilă și nu îți oferă posibilitatea de a avea niște grafice și de a îți putea stăpâni afacerea. Observ în contabilitate tot mai multe firme care dau faliment și se prăpădesc cu pierderi și datorii urâte din cauza că este extrem de greu în perioada această să îți creezi un algoritm, să te bazezi pe un ritm și pe niște reguli, deoarece statul introduce noi măsuri la fiecare câteva săptămâni.

În opinia mea nu este deloc o idee bună să reveniți într-un spațiu atât de vulnerabil și neserios, și să investiți toate economiile pentru care tu și partenera ta de viață v-ați chinuit într-o afacere cu șanse extrem de mari să moară. Îmi imaginez că va este dor de casă, și că simțiți că v-a ajuns să lucrați pe coclauri departe de cuib, dar veți regretă enorm această mișcare după ce va veți găsi cu pierderi, și va veți întoarce la muncă grea în Italia și o să o luați de la 0, din nou.

Și eu lucrez în străinătate, și înțeleg. O parte din familia mea lucrează în contabilitate în România.

Va sfătuiesc să nu va băgați banii munciți în afaceri în România. Deținătorii de afaceri, muncitori și chinuiți, mai ales lunile astea, își rup părul din cap, nu dorm cu gândurile către ziua de mâine, își fac planuri B,C,D,…,Y,Z, și plâng în birourile de contabilitate."

"Nu cred că sunt mulți proprietari de cafenele sau restaurante pe aici, prin urmare nu știu ce sfaturi deosebite poți să primești. Cred că motivația ta este să vii în țară de fapt și te înțeleg că nu vrei să te angajezi pe 3000 de lei net când dincolo poate aveai 3000 de euro net. Nu știu dacă ai lucrat înainte în domeniu - ar fi un avantaj - dar oricum îți trebuie un plan de afaceri ca să vezi dacă cifrele ies. Totul va depinde de locație, de orașul în către vrei să deschizi, de puterea de cumpărare, etc. Și cum a menționat cineva, poate cu o franciză la început. Mult succes. P.S. Dacă motivul principal nu este să vii în țară, atunci poate țări mai calde și locații mai exotice unde să ai un trafic decent o perioada bună a anului. Bafta!"

"Planul de afaceri neapărat. Sincer la prima vedere 50000 pare cam limită că să pornești o afacere de genul, dar poate mă înșel.

Din ce am văzut repede pe net un espressor bun poate fi peste 10000 numai el, și încep undeva la câteva mii.

Plus cât te costă locația și renovarea.

Trebuie făcut un buget clar cu ce e nevoie și cât costă fiecare. Probabil că și planul ăsta o să coste vreo 1000+ euro pe la vreo firmă de consultanță."

"Acuma sunt în curs de a deschide un restaurant/popas. 50k nu îmi ajungeau nici pentru locație."