Revisal dispare la finalul anului. Mai puțin de un sfert dintre firme au făcut tranziția la noua platformă, Reges Online

Sistemul Revisal rămâne în continuare funcțional, iar Guvernul a decis joi, 18 septembrie, că noul termen pentru tranziția de la Revisal la Regis Online. Pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți, termenul a fost prorogat de Guvern până la 31 decembrie 2025. Mai puțin de un sfert dintre firmele care trebuie să renunțe la Revisal au tranziționat cu succes.

„Guvernul a aprobat astăzi prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal la platforma Regis Online până la 31 decembrie 2025 pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare”, a anunțat Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt al Executivului, după ședința de guvern.

Ea a precizat că în prezent, doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze tranzacția iar menținerea termenului inițial până la 30 septembrie 2025 ar fi generat un risc major de blocaj operațional și posibile sancțiuni aplicate angajatorilor. „Deci, dintr-un motiv tehnic, a fost amânat până la finalul anului”, a completat Dogioiu.

„Am decis să prelungim termenul pentru înrolarea în REGES-ONLINE până la sfârșitul anului, pentru ca niciun angajator să nu fie pus în situația de a primi sancțiuni. Cred că rolul statului este să ofere sprijin și soluții, nu bariere. De aceea, această perioadă suplimentară este un semn de respect față de mediul de afaceri și față de cei care creează locuri de muncă. Am urmărit, am ascultat și am răspuns îngrijorărilor. Însă, îndemn toți angajatorii să facă demersurile necesare ca până la sfârșitul anului să se înscrie în noua platformă. REGES-ONLINE nu este un instrument perfect, dar este unul util și modern pentru toți angajatorii, iar tranziția trebuie să fie una firească și echilibrată”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, potrivit unui comunicat oficial.

Ministerul precizează că în prezent, doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze tranziția, iar menținerea termenului inițial, până la 30 septembrie 2025, ar fi generat un risc major de blocaj operațional, cu potențiale sancțiuni aplicate angajatorilor care nu au avut acces complet la resursele tehnice sau suportul necesar.

Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților - REGES-ONLINE, respectiv:

termenul în care angajatorii trebuie să se înregistreze în platforma REGES-ONLINE ;

; termenul în care angajatorii trebuie să completeze și să transmită toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc deja în sistemul informatic prevăzut de HG nr. 905/2017.

„Această măsură nu reprezintă o amânare a responsabilității, ci un gest de responsabilitate administrativă, menit să ofere un cadru realist și echitabil pentru conformare. Toți angajatorii sunt invitați să finalizeze înrolarea în REGES Online până la sfârșitul acestui an, având în vedere că termenul limită stabilit nu va mai fi prelungit. Ne dorim ca REGES-Online să devină un instrument eficient, accesibil și stabil pentru toți utilizatorii săi”, subliniază ministerul.

Ministrul Muncii mai spune că trecerea la REGES-ONLINE nu presupune mutarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem. Angajatorii trebuie doar să își creeze cont în platformă, proces simplificat și rapid, care asigură accesul direct la toate funcționalitățile necesare. REGES-ONLINE oferă numeroase beneficii: administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora; raportarea în timp real și actualizare automată a aplicației; accesul securizat prin certificat digital calificat sau ROeID; integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor.

Platforma este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/, mai spune ministerul. Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF.

„Pentru îndrumare privind modalitatea de autentificare dar și pentru a sprijini angajatorii în cunoașterea funcționalităților noului sistem, recomandăm accesarea linkului de mai jos, pentru vizualizare tutoriale: https://www.youtube.com/playlist. Facem apel către angajatori să se înregistreze fără întârziere în REGES-ONLINE, pentru a evita aglomerarea la finalul perioadei de tranziție și pentru a beneficia în cel mai scurt timp de avantajele digitalizării. Utilizarea REGES-ONLINE simplifică activitatea angajatorilor, crește transparența și oferă o gestionare modernă și sigură a relațiilor de muncă”, spune ministerul în comunicat.

