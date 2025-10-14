Moscova sare în apărarea lui Trump și critică revista TIME pentru fotografia "șocantă" de pe copertă. "E făcută de oameni nesănătoși la cap, perverși"

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 20:05
854 citiri
Trump pe coperta revistei Time FOTO X/@tass_agency

În plină ofensivă de şarm la adresa preşedintelui SUA, Moscova a criticat revista TIME pentru coperta care îl înfăţişează pe preşedintele american Donald Trump, după ce însuşi liderul american a condamnat alegerea fotografiei. „Numai persoanele cu probleme de sănătate” la cap ar fi putut alege fotografia folosită de TIME, a comentat aparent revoltată purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Trump a criticat revista marţi dimineaţă pentru fotografie – care însoţea un articol de copertă în care era lăudat acordul său de pace din Orientul Mijlociu – considerând-o „cea mai proastă din toate timpurile”.

Fotografia a fost făcută dintr-un unghi jos, cu Trump iluminat puternic din spate.

„Revista Time a publicat un articol relativ bun despre mine, dar fotografia este probabil cea mai proastă din toate timpurile. Au făcut să-mi „dispară” părul şi apoi au pus ceva care pluteşte deasupra capului meu şi arată ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică. Foarte ciudat! Nu mi-a plăcut niciodată să fiu fotografiat din unghiuri de jos, dar aceasta este o fotografie foarte proastă şi merită să fie criticată. Ce fac şi de ce o fac?” - a scris Trump pe Truth Social.

În contextul în care Moscova continuă să încerce să intre în graţiile lui Trump, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat şi ea coperta, scriind pe Telegram că alegerea fotografiei este „şocantă”.

„Poţi spune mult mai multe despre oamenii care au ales poza decât despre persoana din ea. O astfel de fotografie n-ar fi putut fi făcută decât de oameni nesănătoşi la cap, oameni obsedaţi, pătrunşi de furie, ură şi, nu exclud, perverşi. Nu este vorba despre fotograf, ci despre oamenii care au ales-o. Şi având în vedere fotografiile elogioase ale lui Biden pe care aceeaşi publicaţie le-a pus pe copertă în ciuda infirmităţii sale fizice, povestea arată pur şi simplu cine este cu adevărat Time”, a scris Maria Zaharova pe contul său de Telegram.

Deşi relaţiile dintre Moscova şi Washington s-au îmbunătăţit oarecum de când Trump a început al doilea mandat, liderul republican invitându-l pe preşedintele rus Vladimir Putin la discuţii de pace în Alaska, în august, refuzul Kremlinului de a pune capăt invaziei sale în Ucraina a zdruncinat relaţia dintre cele două ţări.

Preşedintele SUA a apărut pe coperta revistei după ce a semnat luni în Egipt un pact pentru a pune capăt războiului Israelului în Gaza, după doi ani de vărsare de sânge. El a salutat acordul dintre Israel şi gruparea militantă palestiniană Hamas ca fiind unul care a necesitat „3.000 de ani” pentru a fi încheiat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat ulterior pe Trump să contribuie la încheierea războiului în curs al Rusiei în Ucraina, la fel cum a negociat pacea în Gaza. „Sper că va folosi şi mai mult aceleaşi instrumente pentru a-l presa pe Putin să înceteze războiul”, a declarat Zelenski duminică pentru Fox News.

