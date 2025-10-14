Moscova sare în apărarea lui Trump și critică revista TIME pentru fotografia "șocantă" de pe copertă. "E făcută de oameni nesănătoși la cap, perverși"

În plină ofensivă de şarm la adresa preşedintelui SUA, Moscova a criticat revista TIME pentru coperta care îl înfăţişează pe preşedintele american Donald Trump, după ce însuşi liderul american a condamnat alegerea fotografiei. „Numai persoanele cu probleme de sănătate” la cap ar fi putut alege fotografia folosită de TIME, a comentat aparent revoltată purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Trump a criticat revista marţi dimineaţă pentru fotografie – care însoţea un articol de copertă în care era lăudat acordul său de pace din Orientul Mijlociu – considerând-o „cea mai proastă din toate timpurile”.

Fotografia a fost făcută dintr-un unghi jos, cu Trump iluminat puternic din spate.

„Revista Time a publicat un articol relativ bun despre mine, dar fotografia este probabil cea mai proastă din toate timpurile. Au făcut să-mi „dispară” părul şi apoi au pus ceva care pluteşte deasupra capului meu şi arată ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică. Foarte ciudat! Nu mi-a plăcut niciodată să fiu fotografiat din unghiuri de jos, dar aceasta este o fotografie foarte proastă şi merită să fie criticată. Ce fac şi de ce o fac?” - a scris Trump pe Truth Social.

În contextul în care Moscova continuă să încerce să intre în graţiile lui Trump, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat şi ea coperta, scriind pe Telegram că alegerea fotografiei este „şocantă”.

„Poţi spune mult mai multe despre oamenii care au ales poza decât despre persoana din ea. O astfel de fotografie n-ar fi putut fi făcută decât de oameni nesănătoşi la cap, oameni obsedaţi, pătrunşi de furie, ură şi, nu exclud, perverşi. Nu este vorba despre fotograf, ci despre oamenii care au ales-o. Şi având în vedere fotografiile elogioase ale lui Biden pe care aceeaşi publicaţie le-a pus pe copertă în ciuda infirmităţii sale fizice, povestea arată pur şi simplu cine este cu adevărat Time”, a scris Maria Zaharova pe contul său de Telegram.

Deşi relaţiile dintre Moscova şi Washington s-au îmbunătăţit oarecum de când Trump a început al doilea mandat, liderul republican invitându-l pe preşedintele rus Vladimir Putin la discuţii de pace în Alaska, în august, refuzul Kremlinului de a pune capăt invaziei sale în Ucraina a zdruncinat relaţia dintre cele două ţări.

Preşedintele SUA a apărut pe coperta revistei după ce a semnat luni în Egipt un pact pentru a pune capăt războiului Israelului în Gaza, după doi ani de vărsare de sânge. El a salutat acordul dintre Israel şi gruparea militantă palestiniană Hamas ca fiind unul care a necesitat „3.000 de ani” pentru a fi încheiat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat ulterior pe Trump să contribuie la încheierea războiului în curs al Rusiei în Ucraina, la fel cum a negociat pacea în Gaza. „Sper că va folosi şi mai mult aceleaşi instrumente pentru a-l presa pe Putin să înceteze războiul”, a declarat Zelenski duminică pentru Fox News.

