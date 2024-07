Au apărut imaginile cu momentele care au declanșat revolta românilor din Leeds VIDEO

Au apărut imaginile cu momentul în care copiii românilor din orașul britanic Leeds sunt luați din casă de oamenii legii. Aici s-a aprins scânteia care a declanșat imensul scandalul, care a făcut înconjurul Europei.

Furioși pe ceea ce se întâmpla sub ochii lor, conaționalii din cartier ai românilor au ieşit în stradă şi au provocat o adevărată răscoală.

Police taking kids away from a family in Leeds that caused last nights riot☠️ pic.twitter.com/7jhIzwK5EU