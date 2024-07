Copiii de la care a început revolta de la Leeds s-au întors în familie. Ce a decis instanța din Marea Britanie VIDEO

Scandalul de pe străzile orașului britanic Leeds, care a făcut înconjurul Europei, are încă urmări. Cei patru copii români, de la care a pornit revolta, se întorc temporar în familie, la un unchi, a anunţat, marţi seară, 23 iulie, Ministerul de Externe. Decizia a fost luată de instanţa din Marea Britanie, pe durata audierilor, fiind în interesul copiilor.

Copiii au fost preluaţi de autorităţile britanice, după ce unul dintre ei a ajuns la spital cu o lovitură la cap.

"Cei patru copii români, preluaţi de serviciile sociale britanice în urma incidentelor din comunitatea românească din Leeds, se vor întoarce, temporar, în familie, pe perioada audierilor şi anchetei în desfăşurare, urmând să fie preluaţi în plasament de unchiul patern. Decizia aparţine instanţei din Marea Britanie", a transmis, marţi seară, 23 iulie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

Police taking kids away from a family in Leeds that caused last nights riot☠️ pic.twitter.com/7jhIzwK5EU