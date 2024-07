Noi precizări de la MAE despre revolta Leeds: ”Autoritățile menţin dialogul cu familia de români și avocaţii acestora”

Reprezentaţii Consulatului General al României la Manchester şi ai Ambasadei României la Londra menţin dialogul cu familia de români, cu avocaţii acestora, cu serviciile sociale britanice şi monitorizează evoluţiile cazului, inclusiv din perspectiva deciziilor instanţei, anunţă joi, 25 iulie, MAE, referior la cazul familiei de români din Leeds căreia iniţial autorităţile i-au luat copiii după ce unul dintre ei, un bebeluş de 7 luni, a ajuns la spital cu lovituri la cap.

Demersul autorităţilor britanice a generat proteste ale locuitorilor din zonă, care au degenerat în violenţe de stradă.

Leeds is on fire 🔥

Riots in Harehills, Leeds after Social Services took 5 kids from their parents.

A thread 🧵 pic.twitter.com/yef0ywQiR1