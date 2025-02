Revoltă într-un oraș din România după ce o tânără mămică a fost ucisă într-un accident rutier, după o cursă ilegală. Autoritățile sunt acuzate că-l protejează pe șofer

Diana Crișan, o tânără mămică din Câmpia Turzii, a murit la doar 29 de ani într-un accident rutier groaznic, pe 21 februarie, după ce un tânăr de 19 ani, fiul unui om de afaceri influent, a provocat tragedia.

Accidentul a avut loc în urma unei curse ilegale după ce șoferul, aflat la volanul unui BMW X6, a pierdut controlul vehiculului. Evenimentul a lăsat comunitatea în stare de șoc și furie.

Oamenii din Câmpia Turzii au ieșit în stradă pentru a protesta, cerând dreptate pentru Diana.

„Ar trebui să facă pușcărie și părinții care i-au cumpărat asemenea mașină la un mucos care habar nu are ce înseamnă șoferia”, a declarat un martor ocular, subliniind viteza excesivă cu care se deplasa tânărul: „Vitezometrul era la 190 km/h”, arată Ziua de Cluj.

Protestatarii sunt revoltați de felul în care autoritățile au gestionat cazul și suspectează că tânărul vinovat beneficiază de protecție din partea familiei sale.

Pe grupurile de Facebook ale comunității din Câmpia Turzii și Turda, oamenii spun că e strigător la cer ceea ce se întâmplă, atât timp cât sunt inclusiv camere de filmat în jur și se poate verifica exact cum s-a petrecut accidentul. Un martor ocular ar fi povestit că „acul vitezometrului era oprit la 190 km/h”.

Comentariile curg pe rețelele de socializare:

- În jurul orei 21, aseară au pornit cei doi de la semaforul de la 3 Mocani eram pe trotuar se îndreptau către câmpia Turzii... ar trebui să facă pușcărie și părinți care i-au cumpărat asemenea mașină la un mucos care habar nu are ce înseamnă șoferia.

- Handicapați că au mașini sport cu mulți cai putere și le place sa meargă sportiv prin oraș. Nici Politia nu face nimica și merg prin oraș cum le place.

- Dacă era alt șofer, era închis urgent. Având în vedere că este unul din beizadele, o să se încheie cazul cu vina mortului. Mai are timp de acum să facă și alte victime, doar e băiat de bani gata. Din câte am înțeles, s-a dat o lege prin care cei care provoacă un accident rutier, în urma căruia sunt victime (morți) sunt arestați pe loc, ăsta nu are nici o problemă. Are tata bani. Are toată Poliția din Câmpia Turzii la picioare. Doar tata e Sultanul.

- Aşa este.Chiar dacă părinții au bani, nu ar trebui să le cumpere copiilor aşa masini, distrug vieţi fără să îşi dea seama. De adus înapoi nu o sa o mai aducă nimeni, dar măcar să se oprească odată corupţia, să se facă dreptate şi banii să nu fie la mijloc.

- Părinții sunt de vină, le oferă mașini puternice de 600 CP. Să se fălească odrasla lor de bani gata, când a făcut anul trecut accident de ce nu au luat atitudine, l-au scăpat cu banii. Poliţia noastră coruptă ca să facă din nou drifturi de la Kaufland, Mall, Lidl și Câmpia. Seara după ora 23 nu e gram de poliție la Kaufland să îi vadă cu ce viteză merg, rușine să le fie, să își ia pedeapsă că merită!

