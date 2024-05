Revolte violente în Noua Caledonie, insulă aflată sub control francez. Au fost incendiate mașini și supermarketuri FOTO/VIDEO

Autorităţile din Noua Caledonie, o insulă din Pacific aflată sub control francez, au trimis mai mulţi poliţişti pe străzi, au închis aeroportul internaţional şi au impus stare de asediu în capitală, după ce protestele legate de un nou sistem de vot în teritoriu au devenit violente, relatează Reuters.

Capitala Noumea a Noii Caledonii a fost acoperită de un nor gros de fum negru la căderea nopţii şi la intrarea în vigoare a interdicţiilor de circulaţie, a relatat postul local de televiziune NC La 1ere, adăugând că o instalaţie sportivă locală a fost incendiată.

11 police officers and 35 firefighters have been injured so far in the unrest in New Caledonia. pic.twitter.com/TbDrw33Wa2

În noaptea precedentă, protestarii au incendiat maşini, supermarketuri, s-au ciocnit cu poliţia şi au ridicat baricade, tensiunile fiind concentrate pe planurile de a permite mai multor persoane să participe la alegerile din Noua Caledonie, pe care protestatarii indigeni kanak le resping.

#BREAKING Scenes of revolt in New Caledonia with road blockages, factories and businesses burned, looting and live ammunition.

The government has established a curfew from 6 p.m. this evening and is sending the RAID, the GIGN, the CRS 8 and four gendarmerie squadrons. pic.twitter.com/dTSye6BcEP