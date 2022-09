Violențe extreme în Iran după ce ”poliția morală” a ucis o tânără care a refuzat să-și acopere capul cu vălul islamic VIDEO

Iranienii au ieșit luni pe străzile capitalei pentru a protesta față de moartea unei tinere care fusese reținută pentru că a încălcat codul vestimentar conservator al țării.

Agenția de știri Fars a declarat că studenții din mai multe universități din Teheran s-au adunat în semn de protest, cerând o anchetă în cazul morții lui Mahsa Amini și desființarea poliției moralității, care a reținut-o în momentul în care a murit.

Martorii au declarat că manifestanții s-au revărsat pe bulevardul Keshavarz, o arteră centrală, scandând "Moarte dictatorului". De asemenea, au scandat împotriva poliției și au deteriorat un avariat al poliției. Martorii au vorbit sub rezerva anonimatului, din motive de securitate.

Reporterii Associated Press au văzut luni, 19 septembrie, coșuri de gunoi incendiate și pietre împrăștiate în unele intersecții din centrul orașului, în timp ce în aer plutea mirosul de gaze lacrimogene. Poliția a închis drumurile care duc spre piața centrală Vali-e Asr. Forțe de securitate în civil și grupuri de polițiști puteau fi văzute în toată zona, iar serviciul de internet mobil a fost întrerupt în centrul Teheranului.

Zeci de protestatari pe motociclete au apărut pentru scurt timp la câteva intersecții, unde au răsturnat coșuri de gunoi și au scandat împotriva autorităților înainte de a pleca în viteză.

Girls in Iran Burn their Hijab publicly in protest against Murderer Regime of Radicals Forcing #Hijab on them.Girls shout BIG NO to Forced Hijab in Widespread Anti-Hijab protest after Morality Police Monsters killed #MahsaAmini in #Iran . Girls spark revolution against oppression pic.twitter.com/IBg0BiUmLm