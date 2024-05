”Am reintrat într-o spirală a morţii”. Crime și revolte într-o provincie franceză din Pacific FOTO/VIDEO

Revolte grave în Noua Caledonie. O persoană a fost ucisă prin împuşcare în noaptea de marţi spre miercuri, 15 mai, la Nouméa, în timpul unor revolte, anunţă Înaltul Comisar al Republicii Louis Le Franc, relatează AFP.

Reprezentanții provicinciei i-au cerut lui Macron să declare stare de urgență.

In New Caledonia, a French territory in the South Pacific, riots broke out in the capital, Noumea, after the French National Assembly allowed long-term French residents to vote in local elections.

„Trei răniţi au fost internaţi la urgenţe, iar unul a murit, în urma unor tiruri. Nu este vorba despre tiruri ale poliţiei sau jandarmeriei, ci de cineva care a vrut cu siguranţă să se apere”, a declarat în faţa presei reprezentantul presei franceze.

Louis Le Franc nu a oferit alte detalii.

Riots continued throughout the night in New Caledonia, according to local media.

At least one person was shot and killed during the unrest and dozens were injured,

At least 140 people have been arrested and a curfew has been imposed in the region to help contain the violence. pic.twitter.com/7gmTXcrIrV