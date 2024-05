Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că forțele de poliție vor râmâne în Noua Caledonie atât timp cât va fi necesar, pentru a ține sub control revoltele care au pornit săptămâna trecută.

Președintele francez a declarat că forţa de 3.000 de oameni trimisă din Franţa va rămâne pe loc - chiar şi în timpul Jocurilor Olimpice de vară de la Paris -, dacă va fi necesar.

Şase persoane, inclusiv doi poliţişti, au fost ucise şi sute de persoane au fost rănite în revoltele declanşate de o reformă electorală controversată propusă săptămâna trecută de Paris. Indigenii kanak spun că influenţa politică a populaţiei lor va fi diluată, dacă mai mulţi rezidenţi francezi vor avea dreptul de a vota la alegerile locale.

Există de mult timp tensiuni între guvernul central de la Paris şi indigenii kanak pro-independenţă din Noua Caledonie, care reprezintă aproximativ 40% din populaţia micului arhipelag. Grupul de insule, situat între Australia şi Fiji, este teritoriu francez din secolul al XIX-lea.

Revoltele izbucnite la începutul săptămânii trecute au marcat cele mai grave tulburări pe care le-a cunoscut teritoriul din anii 1980 încoace.

După ce a zburat spre capitala Nouméa din Noua Caledonie, preşedintele Macron a declarat joi, 23 mai, că doreşte revenirea la pace, calm şi securitate „cât mai repede posibil”.

„Aceasta este prioritatea absolută”, a anunţat liderul francez. El a adus un omagiu victimelor revoltelor, în timp ce s-a întâlnit cu liderii politici şi de afaceri locali. La summit au participat şi lideri separatişti, care au declarat în prealabil că speră că ar putea „da un suflu nou” discuţiilor cu Franţa. Emmanuel Macron a recunoscut că cea mai delicată conversaţie care trebuie purtată este cea politică, despre viitorul Noii Caledonii.

Poliţia a reţinut 269 de persoane de când au început violenţele, la 13 mai, iar Noua Caledonie se află în prezent sub stare de urgenţă. Dar Macron a lăsat să se înţeleagă că starea de urgenţă ar putea fi ridicată în zilele următoare. „Personal, cred că starea de urgenţă nu ar trebui prelungită”, a declarat el.

French security forces are fighting armed gangs in Nouméa, the capital of New Caledonia. Separatists financially backed by Azerbaijan have launched a rebellion against France there. pic.twitter.com/PiwJEKYJEe