Emmanuel Macron, preşedintele Franței, a decis miercuri, 15 mai, să declare starea de urgenţă în Noua Caledonie, relatează BFMTV.

În timpul revoltelor, trei persoane au murit și un jandarm a fost rănit grav.

„Preşedintele Republicii a cerut ca decretul privind declararea stării de urgenţă în Noua Caledonie să fie înscris pe ordinea de zi a Consiliului de Miniştri, care se reuneşte la ora (locală) 16.30 (17.30, ora României)”, anunţă într-un comunicat Palatul l'Élysée.

Preşedinţia franceză evocă în acest comunicat un bilanţ de trei morţi şi un jandarm „rănit foarte grav”.

Massive clashes erupted in New Caledonia overnight as the French government’s proposed constitutional reforms angered pro-independence voices in the French overseas territory. pic.twitter.com/wHA3PfEPGU

Situaţia a „scăpat de sub control”, declară BFMTV o locuitoare a acestui teritoriu francez, baricadată în locuinţă.

15 may, 17:42, tonight they will continue raiding, but this time we the milice are going to fight for our city, we are making barricade and blocking the roads

To recognize allies, we are wearing white

We are fighting to protect our precious one. Wish me luck#NewCaledonia pic.twitter.com/E8582DM2ip