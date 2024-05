Revolte în Noua Caledonie: Un atac cibernetic de o „forță inedită” a avut loc înainte de venirea lui Macron în arhipelagul francez VIDEO

Guvernul caledonian a informat miercuri, 22 mai, că un atac cibernetic de o „forță inedită” a avut loc în Noua Caledonie, relatează AFP.

Atacul cibernetic s-a produs la scurt timp după anunțarea de către preşedintele Emmanuel Macron a venirii sale în arhipelagul francez, marți, 21 mai, înainte de miezul nopții.

„Am fost vizaţi în timpul nopţii de un atac cibernetic de o forţă inedită în Noua Caledonie, când un furnizor de acces (la internet) a suferit un atac din exterior pe o adresă IP cu scopul de a satura reţeaua caledoniană”, a explicat în timpul unei conferinţe de presă Christopher Gyges, membru al guvernului colegial local (loialiştii).

De atunci, „echipele statului şi ale OTP (Oficiul Poştei şi Telecomunicaţiilor) au reuşit să oprească acest atac înainte ca el să provoace pagube importante”.

Atacul a avut loc „la scurt timp după anunţul privind venirea preşedintelui republicii în Noua Caledonie”, a adăugat Gyges.

Emmanuel Macron a părăsit Parisul marţi seara pentru a se deplasa în Noua Caledonie, unde intenţionează să instaleze „o misiune” cu contururi încă fluide, în scopul de a aplana situaţia în arhipelag, scena unor revolte care au făcut şase morţi.

Anunţul privind venirea lui Macron a fost făcut marţi, cu puţin înainte de miezul zilei, ora Parisului.

În ceea ce priveşte atacul cibernetic, „milioane de emailuri au fost trimise în mod simultan pe o adresă de mail care avea drept obiectiv să copleşească” reţeaua şi „să o facă inoperantă”, a mai precizat Gyges.

Protestele localnicilor au început săptămâna trecută. Aborigenii kanak sunt indignaţi de un amendament constituţional aprobat în Franţa care va modifica dreptul de vot, considerând că ponderea lor s-ar putea dilua.

Clashes between independence supporters and French forces in New Caledonia continues.

French President Emmanuel Macron flew to New Caledonia on Tuesday night to "set up a mission" on the riot-hit island.

Macron's reform plans have been rejected by indigenous Kanaks. pic.twitter.com/iQsMME0EQW