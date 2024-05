Franța acuză o fostă republică sovietică de amestec în revoltele din Noua Caledonie. TikTok-ul interzis, de frica unor dezinformări ale Rusiei şi Chinei FOTO/VIDEO

Gérald Darmanin, ministrul francez de Interne a acuzat, joi, 16 mai, Azerbaidjanul de amestec în revoltele care au loc în Noua Caledonie, insulă aflată sub control francez, transmite AFP.

Întrebat dacă Azerbaidjanul, Rusia şi China se amestecă în Noua Caledonie, ministrul francez a răspuns la postul France 2 că în privinţa Azerbaidjanului nu este o fantasmă, este o realitate.

Gérald Darmanin şi-a exprimat regretul faţă de faptul că „o parte a sepratiştilor caledonieni au făcut o înţelegere ci Azerbaidjanul”.

Pro-independence riots have broken out in New Caledonia As a colony the island is a retreat for French citizens But with 'decolonization' only native Kanak people could vote, barring those arriving from France Now Paris is empowering French residents to vote after only 10 years pic.twitter.com/2M5m4hdfQp — Politsturm International (@PolitsturmInter) May 15, 2024

„Acest lucru este incontestabil şi oferă o idee despre ceea ce este uneori democraţia dacă am asculta anumiţi lideri”, a declarat el.

🇫🇷⚡🇳🇨 French President Macron declares a state of emergency in New Caledonia ⚫The situation in the archipelago escalates into an insurrection with numerous blockades, fires, looting and live fire after the adoption of the constitutional reform.#NewCaledonia #France pic.twitter.com/OnJkygIMt8 — Kasper ⚡ (@DAILYMILITARY13) May 16, 2024

„Însă, azi, chiar dacă există tentative de amestec, nicio ţară nu recurge la violenţă în Noua Caledonie”, a continuat el.

#WATCH | Visuals from the aftermath of deadly riots in New Caledonia, which have left businesses torched and stores looted. Rioting broke out over a new bill, adopted by lawmakers in #Paris that will allow French residents who have lived in the region for 10 years to vote in… pic.twitter.com/MODJg8eqX0 — DD India (@DDIndialive) May 16, 2024

„Franţa este suverană acasă şi cu atât mai bine”, a declarat Gérald Darmanin.

Miercuri, Guvernul francez a instaurat starea de urgenţă în Noua Caledonie.

🇫🇷The French Empire has deployed its military to put down insurgents in the Pacific island of New Caledonia, which is near Australia! And France has also banned TikTok in that island to hide human rights violations. Freedom, democracy and Western values on display pic.twitter.com/VfpAyyZfFa — Sir Chilliebean (@Chilliebeanz) May 15, 2024

Parisul a interzis reţeaua de socializare TikTok în acest teritoriu, folosită amplu de către participanţi la revoltă.

Interzicerea TikTok intervine în contextul unor temeri cu privire la amestecuri şi dezinormare pe reţele de socializare din alte ţări care să încerce să aţâţe tensiuni, potrivit unor surse guvernamentale în domeniul securităţii, care evocă ţări ca China sau Azerbaidjanul.

