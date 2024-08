Regatul Unit se confruntă cu cele mai violente revolte din ultimii zece ani, după ce două hoteluri care găzduiesc solicitanți de azil au fost atacate în Anglia. Premierul Keir Starmer a condamnat vehement aceste acte și a promis că autorii vor fi trași la răspundere.

Tulburările au început după ce trei fete au fost ucise, luni, într-un atac cu cuţitul la Southport (nord-vestul Angliei), o tragedie care a dat naştere multor zvonuri şi dezinformări pe reţelele sociale privind religia şi originea presupusului atacator.

Poliția a intervenit în mai multe locații pentru a controla mulțimile violente. În Tamworth și Rotherham, participanții au atacat hoteluri, aruncând cu proiectile și provocând incendii. În urma acestor ciocniri, mai mulți ofițeri de poliție au fost răniți, însă nu au fost raportate victime printre solicitanții de azil.

Protestele, desfășurate sub sloganul „Destul este destul”, au fost declanșate de uciderea celor trei fete. Evenimentul a generat un val de furie și zvonuri pe rețelele sociale, care au amplificat tensiunile. Poliția a anunțat că a efectuat aproape 150 de arestări în legătură cu aceste tulburări.

Anti-migrant protests continue in the UK

Protests that turned into riots and clashes with police took place across England and Northern Ireland: in London, Hartlepool, Bristol, Belfast, Southport, Hull, Stoke-on-Trent and Liverpool.

In the town of Rotherham, protesters…