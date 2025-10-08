Cofondatorul Revolut, care a renunțat la cetățenia rusă, s-a mutat din Marea Britanie în Emiratele Arabe Unite

Nikolai Storonski, cofondator și director executiv al companiei fintech Revolut, și-a schimbat oficial rezidența din Regatul Unit în Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit unor documente depuse la Companies House, instituția britanică responsabilă cu înregistrarea companiilor.

Storonski, miliardar de origine rusă, a renunțat la cetățenia Federației Ruse după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022. În prezent, el este cetățean britanic și își petrece cea mai mare parte a anului în EAU.

Revolut a fost fondată în 2015 de Nikolai Storonski împreună cu antreprenorul ucrainean Vlad Iațenko și a devenit, între timp, una dintre cele mai de succes companii din sectorul tehnologiei financiare la nivel global. Sediul central al companiei se află la Londra, iar platforma are în prezent peste 65 de milioane de utilizatori la nivel internațional. Ultima rundă de finanțare a evaluat compania la 75 de miliarde de dolari.

În ceea ce privește prezența în Ucraina, Revolut și-a lansat serviciile pe piață în februarie 2025, oferind utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra prin aplicația guvernamentală "Diia". Cu toate acestea, începând cu 7 aprilie, compania a suspendat temporar înregistrarea noilor utilizatori din Ucraina, ca urmare a lipsei unei licențe emise de Banca Națională a Ucrainei pentru activități financiare. Utilizatorii existenți pot continua să folosească serviciile fără restricții.

