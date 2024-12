Cum s-a văzut Revoluția Română de la Moscova. "Dictatura sclaviei și foamei a fost înlăturată". Mărturiile unui jurnalist străin

Uniunea Sovietică a lăudat Revoluția Română deși, pe hârtie, a fost dat jos un regim care era aliat cu Moscova. Jurnalistul BBC Steve Rosenberg, corespondent BBC la Moscova, a prezentat revista „România” pe care a cumpărat-o în ianuarie 1990 din capitala sovietică, unde se afla. Imaginile, postate pe contul lui de Twitter, arată care a fost una dintre primele impresii ale URSS față de evenimentele de la București.

Steve Rosenberg era, pe atunci, student la Studii Ruse la Universitatea din Leeds și era la Moscova într-un schimb de experiență. A văzut Revoluția de la București din URSS și a fost captivat de ceea ce a fost numită „prima revoluție televizată”.

Pe coperta revistei România, o publicație sovietică oficială, este o fotografie cu mulțimea de oameni din Piața Palatului Regal și din fața Comitetului Central al PCR (actualul Minister de Interne). Titlul primului articol este „Națiunea a câștigat!” iar lângă este o fotografie a elicopterului cu care a fugit cuplul Ceaușescu. „București. 22 decembrie, 12:15. Sfârșitul unei epoci. Dictatorul a fugit”, au scris jurnaliștii sovietici acum 35 de ani.

În continuare, regimul comunist de la București este făcut cu ou și cu oțet de către o publicație care a trebuit să treacă prin furcile caudine ale cenzurii sovietice. Textul tipărit este la fel de dur ca și descrierile din România ale epocii Ceaușescu.

„Este punctul de cotitură pentru soarta națiunii pe care îl așteptam. Dictatura clicii lui Ceaușescu, cea mai odioasă din istoria noastră, dictatura sclaviei și foamei, a crimei organizate care le lupta cu poporul, a fost înlăturată” scria în revista sovietică „România”.

Steve Rosenberg, care și-a petrecut mare parte din ultimii 35 de ani la Moscova, în calitate de jurnalist, a mărturisit că atunci când citea revista, nu își imagina că regimul sovietic va avea soarta celui din România după nici doi ani.

It’s 35 years since the Romanian revolution and the fall of Ceausescu. Time to bring out a magazine I bought all those years ago...in Moscow. pic.twitter.com/o3WJnShZuD