De ce jumătate din populația României afirmă că înainte de decembrie 1989 era mai bine în România? După 1989, 1256 de întreprinderi au fost vândute la fier vechi!

Fara sa indemn la nostalgie cu ptivire la etaoe din istoria noastra sau la atitudini neconforme cu respectul fata de lege pilele, relatiile si cunostintele reunite in acronimul PCR, raman asociate cu bacsisul, hatarul si ghiseftul din vechiul Istanbul!

Cati mari boieri de putere, dar si domnitori din Tara Romaneasca su Moldova si-au pierdut capul la propriul si la figurat in fata Marelui Sultan?

Dupa sute de ani de tribut platit marilor puteri, nu cumva au fost schimbati doar stapanii, obiceiurile legate de bacsis, hatar si ghiseft fiind mai prezente decat oricand?

Cine scrie astazi istoria?

Intentia mea nu este sa dam cu piatra sau sa provocam discutii sterile!

Cum a fost posibil ca industria din Romania sa ajunga dupa 35 de ani de la asadinarea lui Nicolae Ceausescu un obiect de studiu pentru arheologie, sute si mii de inteprinderi, bune sau rele, dar care asigurau un loc de munca pentru romani, au fost taiate bucata cu bucata si vandute la fier vechi?

Sa fie de vina comisuonul primit de potentatii vremii sau iresponsabilitatea conducerilor post decembriste! Cat de mult a contat i dustrugerea industriei romanesti dorinţa de îmbogăţire peste noapte si privatizările frauduloase au transformat întreaga industrie a României într-un"morman de fiare vechi" după cum declara si fostul prim ministru Petre Roman?

In pofida realizărilor obţinute de România, cu preţul unui efort uriaş din partea poporului roman, efort dublat si de achitarea datoriei externe in martie 1989, pentru cine vine schimbarea când interesele sunt dictate de catre puternici?

Ads

Desi înainte de decembrie 1989, industria României a cunoscut o dezvoltare semnificativă, fiind una dintre prioritățile conducerii din acea vreme, cum a ajuns România dintr-o tara producătoare de tehnologii de vârf si căutata in toată lumea, într-o tara consumatoare, peste 90 % din produsele de baza fiind importate?

Azi, după 35 de ani de la momentul in care romanii strigau " libertate, libertate, libertate", România se afla pe ultimele locuri la producţia de tehnologie de vârf si pe primele locuri in statistica europeana cu privire la "sărăcie, corupţie, probleme economice, educaţie si sănătate".

Cum este posibil sa importam grau din Argentina, gogoşari din Venezuela, roşii din Spania si din Turcia, in condiţiile in care România a fost mereu " grânarul Europei"?

Ads

Potrivit Open Souurces/ anonimus.ro, "infrastructura industriala situa România înainte de 1989, in primele 10 tari din Europa! Exista platforma Pipera, creata de francezi, unde se construiau calculatoare. Avioanele Rombac erau cumpărate de englezi. La Reşita se fabricau motoare de vapoare după licenţa Renk din Germania. Locomotivele de la Electroputere Craiova erau patent elveţian"! Uzina Dacia Pitești a produs milioane de automobile, inclusiv modelul Dacia 1300, care era exportat în mai multe țări din Europa și Africa.

România era a treia tara din lume, după Japonia si SUA, care fabrica anvelope gigant, pentru autobasculante de peste 110 tone. România era singura tara din lume, după Japonia, care realiza "şuruburi cu bile", folosite in industria nucleara si aerospaţială!

Uzine precum Tractorul Brașov și Semănătoarea București situau România printre cei mai mari producători de utilaje agricole din Europa.

Combinatul siderurgic de la Călăraşi, inaugurat in 1979, "după ce a fost accesat un credit internaţional de peste 100 milioane de dolari, era cotat ca unui dintre cele mai performante din Sud - Estul Europei in care se producea şină de tren!". Imediat după revoluţia din decembrie 1989, potrivit Open Sources/ adevărul.ro, combinatul a fost privatizat, apoi demontat bucata cu bucata si vândut la fier vechi!

Ads

O atenţie speciala a fost acordata industriei grele, respectiv siderurgie, construcții de mașini, petrochimie, și industria extractivă, combinatul siderurgic de la Galați, actualul "Liberty Mall" Galați, fiind unul dintre cele mai mari din Europa de Est.

Industria de mașini și utilaje cu unităţi de producţie cunoscute prin Uzinele Tractorul Brașov, Uzinele Semănătoarea, Dacia Pitești producea echipamente agricole, autoturisme și vehicule comerciale pentru piața internă și export.

Platformele industriale de extracție petrolieră și prelucrarea petrolului, precum rafinăriile de la Ploiești, au fost modernizate.

Industria constructoare de mașini producea vehicule, trenuri și echipamente industriale. Uzinele Dacia, în colaborare cu Renault, au creat modele populare precum Dacia 1300.

În transporturi, Uzinele 23 August și Electroputere Craiova erau centre de producție importante pentru locomotive și utilaje feroviare.

Industria chimică și petrochimică a fost dezvoltata prin platforme industriale mari, cum ar fi Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea și Arpechim Pitești, cu rezultate deosebite la producția de îngrășăminte chimice, mase plastice și alte produse esențiale.

Ads

În paralel cu industria grea, România a dezvoltat fabrici pentru textile, pielărie și produse alimentare. Exporturile de textile și confecții contribuiau semnificativ la veniturile țării.

In acest context, România a fost un exportator important de produse industriale: mașini, utilaje, echipamente, produse chimice și textile, cu pieţe de desfacere in principale de export in țările din blocul socialist, dar și in țări din Orientul Mijlociu și Africa.

Înainte de 1989, potrivit aceloraşi surse, România producea anual 71.000 de tractoare, in timp ce azi nu mai produce niciunul! Tot înainte de 1989, industria electronica, electrotehnica, de mecanica fina, optica, automatizării era prezenta cu produse căutate pe marile pieţe internaţionale, in timp ce azi acestea au dispărut cu totul!

Într-un timp foarte scurt, după 1989, au fost închise peste 36 de fabrici de zahar, fabrici de ulei, de preparate de carne, de lapte si de produse lactate, fiind deschise in schimb importurile cu astfel de produse!

Ads

De reţinut este si faptul ca înainte de 1989, România s-a concentrat pe dezvoltarea unor sectoare industriale și agricole care au adus țara pe primele locuri în lume la anumite tipuri de producție.

Astfel, România era pe primele locuri în lume la producţia agricolă și alimentar, situându-se pe primele locuri în Europa și în top 10 mondial la producţia de porumb.

In timp ce se afla si printre liderii mondiali în producția de floarea-soarelui, utilizată pentru uleiuri comestibile, România era un exportator semnificativ de grâu, mare parte din producție fiind livrată în țări din Africa, Orientul Mijlociu și alte părți ale lumii.

Sistemele de irigaţii dezvoltate înainte de 1989 plasau România pe locuri fruntașe în Europa la suprafața terenurilor irigate, mai ales în zonele aride din sud și est.

România era unul dintre cei mai mari producători de petrol din Europa de Est. Rafinăriile de la Ploiești și alte platforme petroliere din țară asigurau o mare parte din nevoile interne și exporturi.

România ocupa un loc de frunte în Europa la extracția gazelor naturale, cu zăcăminte importante în Transilvania.

Ads

România era unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din Europa, având fabrici mari la Târgu Mureș, Râmnicu Vâlcea și Făgăraș.

Combinatul Siderurgic Galați era unul dintre cele mai mari din Europa, plasând România în topul producătorilor de oțel.

Dintre performanțe notabile ale industriei înainte de 1989, trebuie reamintita Hidrocentrala Porțile de Fier I, un proiect impresionant de infrastructură energetică realizat în colaborare cu Iugoslavia.

Desi se insista ca înainte de decembrie 1989 "industria era un morman de fier" România a fost una dintre puținele țări din lume care producea avioane comerciale, cum ar fi ROMBAC 1-11, construit la Aerostar Bacău.

Cine mai vrea sa ştie ca România era printre primele țări din Europa la producția de energie electrică din surse regenerabile (hidrocentrale) și convenționale (termocentrale pe bază de cărbune și petrol)?

Romania nu a fost niciodata o tara saraca, resursele sale interne fiind ravnite, insa, de nenumarati investitori straini!!

Câţi mai cunosc ca fabrica clujeana Ursus, unde se producea berea îndrăgită de toată tara, a devenit complex imobiliar, terenul fiind cumpărat de ginerele unui cunoscut om politic?

Ads

Considerând toate acestea, sa fie o simpla întâmplare faptul ca potrivit unui sondaj realizat de CSOP in parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, "jumătate din populaţia României afirma ca înainte de decembrie 1989 era mai bine in România"?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads