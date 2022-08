De ce a fost omorât Nicolae Ceaușescu?

Cine tine romanii in intuneric, "orbi si surzi", cand tunurile rusesti se aud tot mai des la granita de nord a Romaniei?

Nicolae Radu

Fara să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, războiul din Ucraina, situația românilor din Ucraina rupți, încă din 2017, de dreptul de a mai preda limba romana in scoli, dar și rechizitoriul făcut public pentru Dosarul Revoluției din 1989, obliga la reflectii!

Care este adevărată miza a razboiului din Ucraina?

Războiul din Ucraina rămâne o tema deschisa, cu atât mai mult cu cât se vorbește de aliați și de trupe militare suplimentate in Romania, dar și de circa 40 de avioane de lupta aduse drept suport pentru siguranta!

Pacea vine la iarna?

Centrala nucleară de la Zaporojie încinge spiritele, in timp ce Harkov încă mai este lovit de bombe!

Cine are nevoie de Ucraina si cine dorește federalizarea Rusiei?! Cine visează la controlul Taiwanului și la destabilizarea Chinei?

Pe cine a suparat presedintele rus Vladimir Putin?

Atentia romanilor este impinsa tot mai mult dupa usa, de la un război cu efecte directe asupra stabilității interne, la exercitii fantomatice de testare a populatiei in conditii de frustrare! Acțiunile operative nu lipsesc!

Romania a furnizat armament Ucrainei?

Practica celor 50 de bani, "dăruiți" rdrept subvenție pentru combustibil, inseamna un alt experiment pentru verificarea submisivitatii și a lipsei de atitudine civica?

Psihologia devine tot mai complexa! ndiferența este cultivata, așa cum este cultivata și dezrădăcinarea românilor prin ștergerea conștiinței naționale! Cine mai are nevoie de istorie? Cine mai are nevoie de Eroi?

Cine este vinovat pentru sărăcia românilor?

Cu putin timp în urmă, președintele României, domnul Klaus Iohannis declara că 'unicul vinovat pentru criza prin care trece România e președintele Rusiei, Vladimir Putin! Explozia prețurilor e numai vina războiului din Ucraina!"

De 32 de ani, românii sunt hrăniți cu minciuna și cu împrumuturi externe?

Ce se mai poate intelege cand interesele straine controleaza bine resursele interne, impunand preturi explozive dupa propriul plac, iar presedintele romanilor' declara, potrivit surseloe deschise: "să nu aruncăm vina pe Guvern! Putin este vinovat pentru inflație și creșterea prețurilor"?

Psihologia politica rămâne un capitol special pentru prognoze la Harta intereselor!

Președintele rus Vladimir Putin obliga la cunoastere, atat din perspectiva "mapei profesionale''' agent de imformatii' spion' sef de rezidenta, dar si din perspectiva jucatorului activ pe "Tabla de sah" a puterilor mondiale!

Interesele Rusiei rămân evidente! Intr o lume marcată de bombe și de incertitudine, Rusia câștigă circa 1 miliard de dolari pe zi din controlul prețului livrării gazului în Europa!

Cât câștigă Romania?

Aliatii Rusiei nu sunt de neglijat, cu atât mai mult când vorbim despre Iran si China! Nu cumva și Turcia acționează la intarirea relatiilor cu Rusia, sub "umbrela economica"?

Cât de importantă este Turcia pentru Alianta NATO? Exista riscul unei reorientari, in jocul de putere, din partea Turciei pentru Rusia?

Aliante?

Cine invata din drama afganilor? Cine isi mai aduce aminte de afganii striviti de rotile avionului agatate de sute de oameni disperati care doreau sa scape din mana talibanilor?

Din nefericire, uitam mult prea usor ca " prieteniile nu sunt vesnice, dusmaniile nu sunt vesnice, vesnice sunt numai interesele"?

Sa fie controlul resurselor mai important decât orice negociere politica?

Nevoia de pace devine un joc de cărți cu o miză rătăcită la masa puterii?

Diplomatia este apreciata drept solutia pentru situatiile de criza! Ce mai inseamna insa Diplomatia pentru romani?

Nu cumva diplomația de la București îndeamnă mult prea usor la supunere, sub emblema 'toleranței"?

Interesul national trebuie sa ramana in prim planul preocuparilor, indiferent de partid sau de gasca!

Ce interese nationale mai are Romania?

Industria este obiect de studiu pentru arheologie, dupa cum am mai spus de nenumarate ori!

Educatia extinde de la an la an conceptul de "semianalfabet functional", intalnit deja, in varful puterii!

Sanatatea ramane o piesa grea pentru viitoare contracte dubioase?

Potrivit Social media, Romania este furata si vanduta, de 32 de ani, bucata cu bucata!

Cine a strigat ca pamantul romanesc se vinde la pretul unui kilogram de tarate?

Cine a strigat ca cele peste 1800 de fabrici au disparut peste noapte? Tractorul Brasov? ARO Campulung? Sidex Galati? Combinatul de la Calan? Fabrica de tevi sudate Republica? Fabrica 23 August? Inteprinderea de Masini Grele IMGB etc?

Cati mai stiu ca la "Fabrica 23 August" se construia cel mai performant tanc pentru aparare, in timp ce dupa 1989, in spatii "adaptate tranzitiei", privatizate, se producea sapun?!

Trecutul istoric nu ne iarta!

Peșcheșul, ghiseftul, într-un cuvânt șpaga însoțesc viața românilor de la cumpărarea "bunăvoinței" medicilor aflați sub jurământul lui Hipocrate, până la numirea în functii bine plătite!

Cum ne privește Europa?

Istoria obliga la discernamant!

Am luptat cu nemtii, iar apoi i-am fugarit prin stepele rusesti!

De sute de ani, am trait langa sarbi, iar in timpul guvernarii din 1996 - 2000, am permis, fara sa ni se ceara, drept de survol si am asigurat aeroport la Timisoara unor avioane purtatoare de bombe asupra celor care ne numeau "brate/frate"!

Decembrie 1989!

Libertate, Libertate, Libertate! Cu ce preț a fost plătită libertatea românilor?

Trimiterea în judecată a președintelui Ion Iliescu, aflat la vârsta de 92 de ani, precum și a lui Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus, ridica lespezile grele din piatra și readuce la viață pe tinerii cazuti sub gloanțe?

Democrația în România a început cu un asasinat comandat din afara?

Suntem singura țară din Europa care și-a omorât conducătorii, Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, fiind condamnați la moarte printr-un proces rușinos si executați, în Sfânta zi de Crăciun, la 25 decembrie 1989!

Astazi privim catre Statele Unite ale Americii si visam ca in virtutea art.5, Alianta NATO ne va rezolva toate problemele!

Ce se intampla, insa, cand peste ani, poate alti doritori de "democratie" vor ajunge in Romania, tema fiind adusă în dezbatere de români autentici, neatinși de putere, de la art emis.ro?

Intoarcem spatele si aliatilor americani?

in mod cert, avem de invatat și de la aliatii americani!

Numai daca ii privim, avem de invatat cum sa luptam pentru propriile interese, cum sa apărăm onoarea si demnitatea, cum sa purtam in suflet drapelul și cum sa ne respectam Eroii!

Onoare? Respect? Recunostinta pentru Eroi?

Cine isi mai aduce aminte de generalii romani "infipti" in scaune, cu spatele la tricolorul romanesc asezat in mod dureros si inexplicabil drept ca o "fata de masa", in timp ce drapelul unui alt stat se afla inaltat la catarg, pe pamant romanesc?!

Ce mai inseamna tricolorul omanesc când acesta este coborât pe măștile anticovid și amestecat cu saliva decidenților politici?

Ce mai inseamna imnul national, in conditiile in care, in timp ce era întonat, oficialii gangaviti, mazgaliti deja in cartile de istorie, acopereau si acopera versurile cu susoteli despre mese si viitoare functii?!

Cine bate clopotul Mitica?

Istoria recenta nu trebuie uitata!

Independenta României, suveranitatea statului, recunoașterea internațională, inclusiv primirea președintelui Nicolae Ceaușescu la Palatul Buckingham, de către regina Elisabeta, intre13-16 iunie 1978, cu onoruri neacordate până astăzi unui alt șef de stat, inclusiv așteptarea de către regina a șefului statului român la Gara din Londra și deplasarea acestuia cu caleașca la reședința regală, arată că România nu a fost o Țară cu mâna întinsă în fața puterilor mondiale!

Sa fi fost numai o întâmplare când Regina a acordat României, implicit președintelui Nicolae Ceaușescu, in semn de apreciere, "Ordinul Jartierei", cea mai înaltă distincție britanică?

Rechizitoriul din dosarul Revoluției din 1989,, ridica multiple semne de întrebare! Publicarea acestuia sa fie o noua perdea de fum pentru băieții deștepți de la butoane?

De ce a fost asasinat Nicolae Ceaușescu? Gelu Voican Voiculescu gresea când spunea că "Nicolae Ceaușescu va fi privit peste 50 de ani ca un Erou'?

In martie 1989, Romania achitase datoria externă de 21 miliarde de dolarii. Imediat, Nicolae Ceaușescu a stabilit că nicio putere politică ce va urma anilor 1989 sa nu poată să mai îndatoreze poporul român cu alte împrumuturi externe!

De ce a fost înlăturat președintele Nicolae Ceaușescu de la masa jucătorilor mondiali?

Sa fie întâmplător că după 32 de ani de speranțe spulberate, Romania a ajuns la circa 120 de miliarde dolari împrumuturi externe? De ce a fost nevoie sa fie făcute aceste împrumuturi?

Ce înseamnă o Țară prinsa în lanțuri cu împrumuturi nedrepte ce vor fi achitate de copiii copiiilor nostru, daca România va mai exista?

Psihologia îndeamnă la cunoaștere!

Lumea se schimba!

Cat costa viata unui copil?

Recent, un politist in "exercitiu functiunii", aflat la volan, cu viteza de 80 km in localitate si cu ochii in telefon, a ucis o fetita pe trecerea de pietoni, in timp ce prietena ei a fost grav ranita!

Ingerasul s-a inaltat la cer! Politistul a ajuns subiect de presa!

Este greu sa arunci cu piatra, dar mai greu este sa intelegi gestul politistui de a lovi cu piciorul fetita, ingerasul sfarmat de asfalt, pentru a se convinge daca aceasta mai traieste!

Ce intelegem?

La fel de dureros este si faptul ca familia fetitei decedate solicita politistului despagubiri de 7 milioane de euro!

Ingerasul ridicat in mod nedrept la Cer mai are nevoie de bani?

Dumnezeu nu are culoare politica!

Dar pentru rusinea adusa parintilor ingropati in saci de plastic, cine raspunde?

Incotro Romania?

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

