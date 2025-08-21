Un politician din Ungaria anunță că în România se pregătește o "revoluție conservatoare” caracterizată printr-o abordare suveranistă

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 09:56
229 citiri
Un politician din Ungaria anunță că în România se pregătește o "revoluție conservatoare” caracterizată printr-o abordare suveranistă
Zsolt Németh(stânga) este un apropiat a lui Viktor Orban FOTO Facebook/Zsolt Németh

Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Ungariei, Zsolt Németh, a declarat că România traversează o schimbare politică semnificativă și că se pregătește o „revoluție conservatoare” caracterizată printr-o abordare suveranistă și patriotică a politicii interne și externe.

Potrivit lui Németh, această transformare se reflectă în „sprijinul de patruzeci la sută pe care forțele politice radicale de dreapta l-au primit în România” și în redefinirea relațiilor țării cu Uniunea Europeană și vecinii săi. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Krónika.

România a urmărit relații bune cu cei puternici. Ungaria s-a bazat pe valori

Referindu-se la politica externă a celor două țări, Németh a subliniat că: „Esența politicii externe a României în ultima sută de ani a fost relațiile bune cu cei mai puternici. În schimb, Ungaria a urmat o politică externă bazată pe valori, a cărei esență a fost să pună accent pe respectarea convențiilor internaționale, a drepturilor omului și a drepturilor minorităților. Acum se pare că cele două țări și-au schimbat locurile.”

El a mai precizat că Ungaria își propune să acționeze într-un mod deschis și proactiv față de vecinii săi: „Ungaria intenționează să acționeze într-un mod deschis și proactiv față de România și vecinii noștri care intenționează să coopereze cu noi, chiar și numai din motive de politică națională.”

În privința consolidării suveranității și abordării externe, Németh a subliniat că „Problema intervenției străine a devenit una dintre cele mai definitorii probleme în multe țări europene, nu doar în România, și ne-am ocupat destul de profund în ultimii ani nu doar de intervenția estică, ci și de intervenția occidentală. De aceea am înființat Oficiul pentru Apărarea Suveranității… Când vorbim despre o abordare suveranistă, se afirmă foarte categoric că suntem împotriva oricărui tip de intervenție străină.”

Interviul a fost acordat după o discuție la tribună, care a avut loc marți, în cadrul Zilelor Maghiare de la Cluj. Németh a subliniat că evoluțiile politice din România ar putea influența cooperarea româno-ungară și dinamica regională, în special în contextul Grupului de la Vișegrad și al politicii regionale europene.

#revolutie, #Romania, #conservatoare, #suveranisti , #Ungaria
