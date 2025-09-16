O guvernatoare din cadrul Rezervei Federale, concediată de Trump, a primit aprobarea Justiției pentru a rămâne în funcție

Autor: Mihai Diac
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 09:42
O guvernatoare din cadrul Rezervei Federale, concediată de Trump, a primit aprobarea Justiției pentru a rămâne în funcție
Donald Trump, președintele SUA - FOTO TruthSocial/Donald J. Trump

O curte de apel din Statele Unite a decis, luni, 15 septembrie 2025, că guvernatoarea Consiliului Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, recent demisă de președintele Donald Trump, poate rămâne, pentru moment, în funcție, în ajunul unei reuniuni cheie privind politica monetară.

Decizia îi permite Lisei Cook să participe marți și miercuri la această importantă reuniune privind ratele dobânzilor de referință.

Prima femeie de culoare care a făcut parte din consiliul guvernatorilor Fed, numită în 2022 de fostul președinte Biden, Lisa Cook este acuzată de tabăra prezidențială că a mințit pentru a obține împrumuturi imobiliare la rate mai favorabile în 2021.

Fed ar trebui să fie protejată de puterea executivă pentru a-și garanta independența, iar mandatul Lisei Cook ar trebui, în teorie, să dureze până în 2038. Susținătorii guvernatoarei îl acuză pe președintele american că dorește să preia controlul asupra băncii centrale, al cărei președinte, Jerome Powell, refuză de câteva luni să procedeze la reducerile de rate pe care le solicită în mod regulat.

