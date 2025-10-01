Curtea Supremă a SUA blochează pe moment o idee a lui Trump, permițând ca Lisa Cook să rămână guvernatoare a Rezervei Federale cel puțin până în 2026

Donald Trump - FOTO captură video YouTube/ Fox News

Curtea Supremă a SUA a decis, miercuri, 1 octombrie 2025, ca Lisa Cook să rămână guvernator al Rezervei Federale (Fed) pentru moment, refuzând să dea curs eforturilor Administrației Trump de a o demite imediat din consiliul guvernatorilor băncii centrale, relatează The Associated Press și Reuters.

Într-o scurtă ordonanță nesemnată, instanța supremă a declarat că va audia în ianuarie 2026 argumentele în legătură cu eforturile președintelui republican Donald Trump de a o forța pe Cook să părăsească Consiliul Fed.

Curtea Supremă va analiza dacă va bloca o hotărâre a unei instanțe inferioare în favoarea lui Cook, în timp ce contestația ei împotriva concedierii continuă.

Separat, judecătorii vor audia în decembrie argumentele într-un proces separat, dar legat de acțiunile lui Trump de a concedia membrii consiliilor ce supervizează alte agenții federale independente. Cazul se referă la posibilitatea lui Trump de a concedia acești funcționari după bunul său plac.

Însă o a doua speță în acest caz ar putea avea o influență directă asupra soartei lui Cook: dacă judecătorii federali au autoritatea de a împiedica concedierile sau dacă pot doar să ordone plata retroactivă a salariilor pentru funcționarii care au fost concediați în mod abuziv.

Cook a fost numită în funcție de președintele democrat Joe Biden.

Decizia de miercuri a Curții Supreme o lasă pe Lisa Cook pentru moment în funcție și declanșează o bătălie juridică importantă în legătură cu prima încercare a unui președinte de a demite un oficial al Fed, contestând astfel independența băncii centrale.

La înființarea Fed în 1913, Congresul a adoptat o lege numită Federal Reserve Act, care includea dispoziții pentru a proteja banca centrală de interferențe politice, impunând ca guvernatorii să fie destituiți de președinte numai „din motive întemeiate”, deși legea nu definește termenul și nu stabilește proceduri de destituire. Legea nu a fost niciodată testată în instanță.

Judecătorul districtual american Jia Cobb de la Washington a decis pe 9 septembrie că afirmațiile lui Trump potrivit cărora Lisa Cook a comis o fraudă ipotecară înainte de a prelua funcția, lucru pe care Cook îl neagă, probabil nu constituie motive suficiente pentru revocare în temeiul Legii privind Rezerva Federală.

Cook, prima femeie de culoare care a ocupat funcția de guvernator al Fed, l-a dat în judecată pe Trump în august, după ce președintele a anunțat că o va revoca. Cook a declarat că afirmațiile făcute de Trump împotriva ei nu îi conferă președintelui autoritatea legală de a o demite și că acestea sunt un pretext pentru a o concedia din cauza poziției sale în materie de politică monetară.

