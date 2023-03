Situația în care a ajuns o româncă, deși rezervase o cameră în Cluj: "O frumusețe să ajungi la 4.00 dimineața și să cauți cazare"

Românii au parte de tot felul de situații neplăcute atunci când călătoresc, în țară sau ăn străinătate, iar multe dintre acestea sunt legate de cazare și de rezervările pe care le fac.

Unii își relatează experiențele în mediul online, pentru a-i avertiza pe alții să nu pățească la fel.

Este cazul unei românce care a rezervat o cameră din luna noiembrie a anului trecut, însă a ajuns să-și caute cazare dimineața. la ora 4, după cum a scris pe Facebook.

"Nu recomand Apartament Ultracentral Cluj Napoca din Piața Muzeului. Am avut rezervare din luna Noiembrie cu confirmare de la Booking pentru 2 nopți in luna martie, iar când am sunat pentru detalii, d -na mi-a spus ca este altcineva cazat acolo, că, probabil booking a dat eroare. Ce să spun, o frumusețe să ajungi la Cluj la ora 4:00 dimineața și să cauți cazare, bineînțeles la preț dublu, că doar are concert Andre Rieu și proprietarii de apartamente își permit luxul să “selecteze” clientela. Călătorii sigure să aveți!", a scris aceasta pe grupul Am fost acolo.

"Nu am încredere în intermediari"

În comentarii, și alți români relatează experiențe asemănătoare.

"Sunt și clienți că mine care nu rezervă prin platforme, sună sau merg direct la particular, mi s-a întâmplat să trimit avans direct la proprietar, un alt turist a rezervat pe booking aceeași camera în aceiași perioada, am fost contactată de proprietar că a primit avans și am camera rezervată, turistul celălalt a fost anunțat de proprietar, respectiv de booking că nu este valabilă rezervarea lui! A fost chestie de 1 zi distanță între o rezervare și altă, dar eu plătise deja când s-a observat dublarea! Eu nu am încredere în intermediari, că țin aia cont că am rezervat eu într-un site, sun la telefon, și nu mă duc cu copilul de mână, câine surd la vânătoare!"

"Oriunde mă duc, sun cu o zi, două înainte, să mă asigur că totul e ok. La Cluj e sport general treaba asta. Au dormit mulţi pe stradă în perioada Untold."

"S-a gândit că ar fi foarte bine să dea camera respectivă la un preț de 5 ori mai mare"

"În dublă calitate, de turist dar și de proprietar de apartamente în regim hotelier, pot să vă spun că, de regulă, nici booking nici vreo altă platformă nu dă rateuri. Evident, sunt excepții, pentru că sunt construite și administrate de oameni, dar se întâmplă foarte rar.

Situația prezentată este un exemplu clasic de situație pe care un proprietar nesimțit o speculează cu ”complicitatea” involuntară a celui care a rezervat. De ce spun asta? Pentru că, foarte probabil, în momentul rezervării proprietarul nu știa că va fi concert Andre Rieu în oraș (i-a scăpat informația), a avut un preț normal pentru o perioadă de extrasezon și s-a bucurat că are o rezervare. Mai încolo, pe măsură ce a început să crească exponențial cererea, s-a gândit că ar fi foarte bine să dea camera respectivă la un preț de 5 ori mai mare, că tot avea solicitări. Cât despre clientul care a rezervat pe platformă? Se descurcă el, nu-i bai.

Clientul care a rezervat, a greșit din păcate, pentru că a făcut o rezervare fără avans pe care nu a reconfirmat-o cu o lună înainte, când ar fi fost bine să ceară să plătească un avans și să aibă o dovadă a plății (o factură, o dovadă a unui transfer). Altfel stăteau lucrurile cu o astfel de hârtie în mână.

Noi primim și rezervări directe (le dau clienților care fac asta un discount de 10% față de prețul de pe booking sau de pe airbnb) și prin platforme. Dar nu mai primesc rezervări, fără plata unui avans cu ceva timp înainte, între 2 și 4 săptămâni, depinde de perioada șederii și de lungimea ei. Chiar dacă clientul rezervă cu 5 luni înainte, îi țin camera, dar convenim împreună care este termenul anterior la care va trebui să plătească avansul dacă vrea să-i mai țin camera în continuare. Pe cei care nu vor să plătească avans, nu pot să-i condamn (deși, după cum se vede, ar fi și în interesul lor), dar nici nu plâng după ei.

În momentul în care și clienții vor cere să le fie emise facturi/ chitanțe de către unitatea de cazare și când toți prestatorii vor intră în legalitate, se va reglementa și piața. Până atunci, e o junglă în care cel mai șmecher îl păcălește pe cel mai puțin cunoscător.

Tot până atunci va rămâne o piață în care noi, cei clasificați și cu acte în regulă, luptăm inegal (dpdv concurențial) cu cei care lucrează la negru."

"Nu s-a pus problema că nu vreau să plătesc avans, așa a fost politică, datele cardului meu au fost introduse și puteau retrage banii oricând. Anularea era gratuită până pe 1 martie", a precizat autoarea postării.

"Mi-a propus 300 euro/ noapte abia când am ajuns la pensiune"

"Nu da rateuri bookingul, nu au vrut proprietarii să va dea, a închiriat pe aceiași bani pe care vi-i lua dvs, fără să mai plătească un comision bookingului. Am pățit, când am rezervat la Orșova pentru față - în platforma a trecut că neprezentat, dar că bani a luat aceeași suma că pe platforma. Acel comision l-a băgat în buzunar, nu a dat factură nimic Este o practică frecvența la particulari. În plus când rezervați vi se confirmă rezervarea și pe booking și pe mail."

"Am pățit și noi ceva asemănător în Poiana Brașov, la pensiunea Pinul și Mesteacănul. Pur și simplu nu a dorit să ne cazeze pe motiv că rezervarea, confirmată prin booking, făcută cu 4 luni înainte, la prețul de 100 euro/ noapte, nu i s-a mai părut convenabilă. Mi-a propus 300 euro/noapte abia când am ajuns la pensiune.

Nu am primit mesaj prin booking sau pe telefonul personal, nu a anulat el, deși avea posibilitatea această. Nu i-a păsat că eram cu 2 copii în vacanță.

Pur și simplu nesimțirea la ea acasă.

Am făcut instant reclamație la booking. Timp pierdut.

Booking ne-a lăsat în așteptare 5 ore până ne-a oferit o alternativă care nu era potrivită pentru noi (30 km distanță față de Poiana Brașov, cazare pentru 2 adulți deși eram 2 adulți și 2 copii și alte aberații booking).

Nu am putut să las un review pe platforma pentru ceilalți clienți deoarece mi-au anulat rezervarea a două zi.

Am făcut reclamație și în acest sens la booking. Inutil.

Pinul și Mesteacănul este pe platforma booking în continuare.

Concluzia mea este: în România prin booking faci rezervare doar la hotel și nu te bazezi 100% pe notă booking, Google este mai bun pentru review real.

În altă țară nu am pățit așa ceva și de peste 15 ani toate rezervările le fac pe booking."

"Eu am rezervat pe Direct booking. Am primit și voucherele de călătorie. Cu 2 zile înainte de plecare au anulat rezervarea, motivând că hotelul a transmis că nu mai are camere disponibile. Au venit cu oferte alternative cu prețuri duble. Trist, foarte trist. O vacanță ratată."

